Norge J19 videre i EM-kvalifiseringen etter ny storseier

Norges J19-landslag i fotball slo Bosnia-Hercegovina 10-0 fredag og tok seg med det videre til eliterunden i EM-kvalifiseringen.

Norge åpnet EM-kvalifiseringen med 7-0 mot Georgia tirsdag. Fredag fulgte de opp med nok en storseier da Bosnia-Hercegovina ble slått 10-0 i Bijeljina.

– Det er lett å tenke at Bosnia-Hercegovina er et veldig dårlig fotballag når vi vinner 10-0, men det er de ikke. I dag var det vi som gjorde dem dårlige. Vi spilte en veldig god kamp og fikk full effekt av måten vi ønsker å spille på og av hvordan vi har disponert troppen i de to første kampene, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

Tremålscorer Sunde

Malin Sunde, som scoret tre av Norges mål, ga Norge ledelsen etter ti minutters spill. Rikke Bogetveit Nygard gjorde både 2-0 og 3-0 før Sara Iren Lindbak Hørte sørget for firemålsledelse til pause.

Norge var langt fra ferdigscoret da lagene kom ut etter hvilen, og da hjalp det ikke Bosnia-Hercegovina at Andela Mitrovic ble utvist sju minutter før pause.

Etter 72 minutters spill økte Olaug Tvedten til 5-0, før Matilde Alsaker Rogde og Sunde sørget for at det sto 7-0 fire minutter senere.

I løpet av kampens ti siste minutter scoret de norske jentene ytterligere tre mål. Rogde satte inn 8-0 før Sunde scoret sitt tredje da hun økte til 9-0. Sara Kanutte Fornes fastsatte sluttresultatet til 10-0 i det siste ordinære spilleminuttet.

Klare for eliterunde

Med seieren står Norge med seks poeng av seks mulige før den siste gruppespillskampen mot Tsjekkia mandag. Også Tsjekkia har full pott, og begge landene er dermed klare for eliterunden i EM-kvalifiseringen som spilles i april og juni neste år.

– Det er godt å være klare for eliterunden. Nå kan vi fokusere på det som har vært målet hele tiden, å vinne gruppa. Tsjekkia blir en tøffere motstander enn de to vi har møtt til nå, men prestasjonene i de to siste kampene gir oss en veldig god inngang til den siste kampen, sier landslagstreneren.

Han legger til at kampen mot Tsjekkia blir en helt annen type kamp en de to første kampene.

– Nå kjemper vi for å vinne gruppa og få en målforskjell som kan gi oss toppseeding.

(©NTB)

