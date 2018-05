Norge med god start på EM: Rystet Portugal

G17-landslaget innledet mesterskapet med å ta poeng mot Portugal, som vant U17-EM så sent som i 2016.

NORGE - PORTUGAL 0-0:

WALSALL (Nettavisen): I tillegg skapte Norge en rekke store sjanser og kunne ha vunnet 0-0-kampen i Walsall fredag formiddag.

Dermed har landslagstrener Gunnar Halle og hans gutter fått en mer enn godkjent åpning på gruppespillet i England.

- Hadde vi sagt på forhånd at vi kunne få 0-0 mot Portugal, hadde vi takket ja til det, sier Halle til Nettavisen etter kampen.

Nesten matchvinner: - Kjipt

Innbytter Oscar Aga var nærmest scoring på Bescot Stadium fredag. Han slo keeperen i en duell etter pause og headet rett utenfor det tomme målet.

- Vi har sett på keeperen før, og han er litt usikker inne i feltet. Jeg hoppet opp og prøvde å få hodet på ballen, og det var nesten at den gikk inn. Det er litt kjipt at den ikke gikk inn, men det er bare å jobbe på videre, så kommer den etter hvert, sier Aga til Nettavisen etter kampen.

Norges kaptein Thomas Rekdal åpnet litt rustent på midtbanen for Norge, men spilte seg stort opp utover i kampen.

Fredrikstad-profilen sier seg godt fornøyd med Norges EM-premiere.

- Jeg synes ikke de skaper noe særlig på oss, og vi kunne ha vunnet kampen. Dette er absolutt en godkjent åpning, sier Rekdal til Nettavisen etter kampen.

Han mener Portugal trolig er det beste laget Norge møter i gruppespillet.

- I hvert fall når det gjelder navn. Sånn sett var det en fin start å ta poeng her, sier FFK-spilleren.

NESTEN MATCHVINNER: Oscar Aga kunne ha avgjort kampen for Norge, men hadde ikke marginene på sin side.

- Fryktelig å se på

Rekdals midtbanekollega Joshua Kitolano gjorde også en godkjent kamp på Norges midtbane. Han mener Norge bør være fornøyd med poeng, men lar seg likevel irritere av at Norge ikke hadde marginene med seg foran mål.

Særlig sjansen til Aga kunne fort ha gått på riktig side av stolpen.

- Det var fryktelig å se den gå utenfor. Det hadde vært deilig å få en scoring, men sånn er fotball noen ganger, sier Kitolano til Nettavisen.

Odd-spilleren mener Norge nå har en god sjanse til å gå videre. Personlig er han glad for å være i gang med mesterskapet.

- Min egen innsats er grei. Jeg har et par situasjoner som er bra, men ellers er det en ok kamp, sier han.

Roser forvarsspillet

Nå fortsetter EM med de to siste gruppekampene mot Sverige 7. mai og Slovenia 10. mai. De to beste fra gruppespillet går til kvartfinalen.

- Det er to tøffe kamper igjen. Vi må opp ett hakk offensivt og være like gode defensivt, da tror jeg vi har en god mulighet til å gå videre, sier Halle.

- Hvilke spillere er du fornøyd med i dag?

- Defensivt synes jeg hele laget gjør en god jobb. De jobber hardt, og spesielt de tre i midten bak der står frem og er gode. Men offensivt har vi mer å gå på, mener landslagssjefen.

FORNØYD: Gunnar Halle er glad for å ha tatt poeng i EM-premieren.

En av dem som sto frem for Norge, er midtstopper Ole Martin Kolskogen. Åsane-spilleren gjorde en svært solid i midtforsvaret.

- Jeg føler jeg gjorde en grei kamp, og man har selvfølgelig gjort noe bra når man holder nullen. Jeg er veldig fornøyd med det, sier Kolskogen til Nettavisen etter kampen.

Han beskriver Norges sjanser for kvartfinale som store:

- Når vi får ett poeng i første kamp, er det en meget bra start, sier den høyreiste forsvarsspilleren som har som mål å leve av fotballen.

Portugal er av mange tippet som en av favorittene til å vinne hele EM. Mot Norge tok de seg råd til å beholde sin største stjerne på benken hele kampen. Úmaro Embaló (16) er blitt koblet til Manchester United, Real Madrid og Barcelona det siste året, og Benfica skal ha krevd over 100 millioner kroner for å selge ham. 16-åringen, som fyller 17 på søndag, regnes som Portugals neste virkelige store spiller.

SÅ DU DENNE? Mener norske toppspillere tvinges til å bruke barnesko: - Fælt

Norge åpnet fredagens kamp nervøst og hadde nesten ikke ball de ti første minuttene. Det var tydelig at man skulle ligge lavt og vente på kontringsmuligheter.

Cornic: - Ikke filming

Etter hvert kom de bedre med i kampen, og etter 15 minutter ropte Gunnar Halle & co. på straffespark da backen Leo Cornic gikk ned i feltet. Men VIF-backen ble i stedet belønnet med gult kort for filming.

- Det er kanskje ikke straffe, men jeg føler ikke at det er filming heller. Han strekker ut en fot og treffer meg, og da faller jeg. Men etter min mening er det ikke filming, sier Cornic til Nettavisen.

- Jeg må nesten se den igjen, men vi skal ikke filme, så jeg håper ikke han gjorde det, sier Halle.

FORNØYD: Joshua Kitolano mener Norge bør være tilfredse etter EM-åpningen.

Selv om Portugal hadde ballen klart mest, slet de med å skape de helt store mulighene. Nærmest i første omgang var Sporting-talentet Felix Correia, som misbrukte to gode skuddmuligheter fra henholdsvis 15 og 20 meter.

Anført av Benficas vidunderbarn Jair Tavares fortsatte portugiserne presset i andre omgang. Ti minutter etter hvilen kom også kampens første gigantsjanse da Fabio Silva steg til værs og burde headet inn ledermålet. Heldigvis for Norge traff spissen dårlig med pannebrasken.

Kort tid senere var det Kitolanos tur til å prøve seg. Odds midtbanejuvel banket til på halv volley fra 15 meter, men det knallharde skuddet gikk rett på keeper.

Minuttet etterpå trodde alle at Portugal skulle få straffespark da Fabio Silva gikk i bakken etter å ha rundet Norge-keeper Rasmus Sandberg, men dommeren valgte for andre gang i kampen å gi gult kort for filming i stedet for straffe.

Etter en time burde og kunne Norge tatt ledelsen. Oscar Aga steg til værs på et innlegg fra Josef Baccay og knuste keeperen i duellen. Dessverre for Norge gikk headingen rett utenfor det tomme buret.

Kort tid senere var Martin Helmer Rusten nær scoring da han raget høyest på et innlegg og headet rett over mål.

Norge var regelrett gode i denne fasen av kampen, og Noah Jean Holm skapte omgangens tredje store sjanse Norge da han så vidt var for sent fremme for å pirke inn 1-0 da han ble spilt fint fri av Thomas Rekdal.

Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene, og dermed ebbet kampen ut på 0-0. Et resultat Norge bør være godt fornøyd med.

SE: Disse kampene viser vi på NA+

P.S: Nettavisen er til stede i England og kommer med daglige rapporter og intervjuer fra den norske EM-leiren.

Slik stilte Norge mot Portugal:

Rasmus Sandberg, Leo Cornic, Jonathan Lein Valberg, Ole Martin Kolskogen, Martin Helmer Rusten, Thomas Rekdal, Sander Johan Christiansen, Joshua Kitolano, Josef Baccay, Kornelius Normann Hansen (Oscar Aga fra 55.), Noah Jean Holm (Harald Nilsen Tangen fra 78.).

Kristoffer Askildsen og Harald Martin Hauso måtte stå over kampen med karantene fra kvaliken.

Her er G17-landslagets EM-tropp (ekstern lenke).

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken