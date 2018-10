Norge med viktig seier mot Slovenia

Lars Lagerbäcks menn kjempet Slovenia i senk, men det kostet blod og svette for Markus Henriksen og co.

NORGE - SLOVENIA 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge tok tre viktige poeng i Nations League da Slovenia ble slått 1-0 på Ullevaal Stadion lørdag.

Ole Selnæs scoret kampens eneste mål på overtid i den første omgangen.

Mathisen ut mot dommeren



Allerede etter to minutters spill fikk Tarik Elyounoussi en god mulighet til å gi Norge ledelsen etter et svakt tilbakespill fra Leo Stulac. Avslutningen var imidlertid ikke god nok til å gi Vid Belec store problemer med å avverge.

I den påfølgende duellen skallet Markus Henriksen sammen med Luka Krajnc, som så ut til å miste bevisstheten etter sammenstøtet og gikk i gresset med et brak. Etter å ha fått behandling i noen minutter ute på banen, ble Frosinone-spilleren båret av banen og erstattet av Nemanja Mitrovic.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Krajnc var for sen inn i duellen, og at Norge burde hatt straffespark som følge av sammenstøtet.

- At ikke dommere dømmer straffe på slike situasjoner forstår jeg faktisk ingenting av. Om det er keepere som er for seint ute i den type dueller, eller om det er forsvarsspillere som kommer alt for seint inn, skriver Mathisen på Twitter.

Selnæs-kanon

Etter 15 minutter fikk Slovenia sin beste mulighet før pause da Stulac ladet kanonen på et frispark fra 30 meter. Parma-spilleren slo frisparket over muren, med en fin dupp, men heldigvis for Norge gikk ballen til side for mål.

På grunn av skaden på Krajnc ble det lagt til seks minutter i den første omgangen. Fem minutter ut i overtiden gjorde Joshua King en strålende jobb nede på høyresiden, før han la ballen inn i feltet. Etter en svak klarering fra Skubic havnet ballen hos Ole Selnæs, som banket ballen i mål fra 20 meter.

Tarik Eylounoussi jobbet utrettelig på topp hos Norge, og tidlig i andre omgang var han nær ved å få uttelling da han blokkerte et utspill fra keeper Belec, men ballen gikk like utenfor.

Norge var det klart førende laget i den andre omgangen, og gjestene fra Slovenia hadde svært lite å komme med offensivt.

Gode forsøk fra Moi Elyounoussi og Stefan Johansen til tross, ebbet det ut med 1-0 på Ullevaal Stadion lørdag.

