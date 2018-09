Norge-opptur i Nations League-debuten: - Beste jeg har sett på lang tid

Det norske A-landslaget fikk en drømmestart på veien mot EM. Mot Kypros sikret de norske gutta den femte strake seieren under Lars Lagerbäck.

NORGE - KYPROS 2-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Foran 6172 tilskuere på Ullevaal vant Norge fullt fortjent 2-0 mot et tafatt kypriotisk lag.

Kaptein Stefan Johansen, som var offer for debatt før kampstart om han burde starte på benken eller ikke, ble den store norske profilen og sto for begge Norges scoringer.

«Hører dere-gest»

Johansen feiret Norges ledermål med å gjøre en «hører dere-gest», trolig rettet mot dem som var i tvil om at han burde få sjansen fra start.

Etter kampen ville han ikke gå i dybden på hva det gjaldt.

- Det får dere tolke som dere vil, sier han til Nettavisen.

- Hvorfor vil du ikke si hva som ligger bak?

- Jeg vil holde det for meg selv, det var min feiring, dere får tolke det som dere vil, gjentar han.

- Folk mener hit og dit

Om Fulham-spilleren skulle starte kampen eller ikke var gjenstand for en viss debatt før kampen. Johansen svarer slik på Nettavisens spørsmål om hvordan han selv har opplevd diskusjonen.

- Herregud, fotball er full av meninger, og når man ikke får så mye spilletid i klubbhverdagen blir det alltid spørsmålstegn. Folk mener hit og dit, og jo eldre du blir desto mindre tenker du over det. Det har ikke preget meg, sier kapteinen.

Han var naturlig nok fornøyd med sin egen prestasjon:

- Jeg synes det gikk bra. To mål og helt greit, men det viktigste var at vi vant, sier han til Nettavisen.

BØRS: Slik spilte Norge mot Kypros

Kampen var en positiv fortsettelse av det A-landslaget har levert under Lagerbäck det siste halvåret. Den femte strake seieren var ikke bare fortjent, den var overbevisende med bra kontroll bakover og lekenhet fremover i banen.

Selv om Kypros var bedre med etter at Norge gikk opp til 2-0, var seieren aldri i fare.

Norge har ikke spilt i et mesterskap siden EM 2000, og det smakte nok godt for en sulteforet fotballnasjon at kaptittel én på vei mot EM 2020 var såpass knirkefritt.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er fornøyd med 2-0-seieren torsdag.

- Første omgang er jeg fornøyd med, både forsvarsspillet og spillet som helhet var ganske ok. Selv om det kan bli bedre. I andre omgang var forsvarsspillet fortsatt bra, men derimot kommer vi i situasjoner der vi taper ballen litt mye på egen halvdel. Det blir litt statisk. Totalt sett er jeg selvfølgelig ganske fornøyd. Vi vinner 2-0 hjemme i første kamp, holder nullen, og har flere gode målsjanser i tillegg. Da kan man ikke klage, sier svensken.

Han roser kapteinen for de to målene og innsatsen han la ned mot Kypros:

- Han var bra. Og det er derfor han starter også. Han er en veldig klok fotballspiller, og han har mye erfaring, derfor er det mye som taler for ham når det er første match i Nations League. Så hadde jeg ikke gjettet før kampen at han skulle bli tomålsscorer, men når han gjør det, er det enda et pluss. For meg var det aldri tvil om at han skulle starte, sier han om Johansen.

Nå har Norge fem strake seiere og en seiersprosent på 57 prosent, bedre enn Drillos første periode som sjef:

- Vi har spilt fem solide kamper. Det finnes saker vi fortsatt kan forbedre, men helt klart, fem strake seiere er et veldig stort pluss. Når du ser hvordan de jobber i forsvar i dag for å ta bort et lag som Kypros, så er jeg veldig fornøyd, sier han.

- Beste på lang tid

I TV 2-studioet fikk de norske gutta velfortjent ros av ekspertpanelet. Ronny Deila er blant dem som lar seg imponere av det han fikk se i torsdagens kamp.

- Alle vet hva de skal gjøre for noe, de gjør det helhjertet og samlet. Dette er beste jeg har sett på lang tid av det norske landslaget, sa Vålerenga-treneren om det han fikk se av Norge før pause.

- De spiller bra fotball og har god variasjon i spillet, la Deila til.

Nå venter Bulgaria i neste Nations League-kamp for Norge. Den kampen spilles søndag kveld i Sofia.

I Norges gruppe vant for øvrig Bulgaria overraskende 2-1 borte mot Slovenia torsdag kveld. Norge får dermed en stor utfordring i søndagens kamp.

IMPONERTE: Norsk jubel etter at 2-0 ble et faktum før pause.

LES: Kampen minutt for minutt

Norge tok kontroll over kampen fra første stund, og det var bare et spørsmål før den første store sjansen ville dukke opp. Det tok faktisk 20 minutter, men da fikk Ullevaal-publiummet servert et angrep som var verdt ventetiden.

Kypros presset høyt, men Norge beholdt roen og spilte seg fint fri. Etter en rekke trekk kom den lange fra Omar Elabdellaoui, og Stefan Johansen lurte offsidefella. Alene med keeper gjorde han ingen feil og banket inn 1-0 for Norge.

Minutter etterpå spilte Kristoffer Ajer en nydelig langpasning gjennom mot Mohamed Elyounoussi, og Southampton-proffen vartet opp med et perfekt medtak. Dessverre for «Moi» fikk en kypriotisk forsvarsspiller taklet til corner i siste liten.

Etter en snau halvtime ropte de få som var på Ullevaal på straffe til hjemmelaget. Joshua King ble spilt nydelig gjennom av Henriksen, kom først på ballen og ble taklet av en kypriot. Den rumenske dommer Istvan Kovacs valgte imidlertid å vinke spillet videre. På reprisene kunne det se ut som en korrekt avgjørelse.

Tre minutter før pause økte Norge ledelsen. Et vakkert angrep resulterte i et frispark rett utenfor Kypros-boksen, og igjen var det kapteinen som tok ansvar. Stefan Johansen gikk for skudd i keeperhjørnet, og keeper Urko Pardo gikk rett på limpinnen. Han sto på feil fot da ballen dundret i mål, og dermed var Johansen tomålsscorer.

Store Maars-sjanser

2-0 sto seg til pause, men de norske gutta jaktet flere mål. Ti minutter ut i andre omgang burde Elyounoussi fått en målgivende da han fant Bjørn Maars Johnsen med et perfekt innlegg, men spissen headet utenfor fra kort hold.

Kypros forsvarte seg bedre etter hvilen, og det gikk lenger mellom de norske mulighetene. Ti minutter før slutt fikk igjen Maars Johnsen en stor sjanse da han møtte et perfekt Birger Meling-innlegg foran mål, men avslutningen gikk utenfor.

Rett før slutt kunne Joshua King økt ledelsen da han på egenhånd skapte en stor sjanse og parkerte kypriotene, men dessverre for spissen gikk chippen utenfor.

Dermed endte det 2-0 til Norge, og det er det nok ingen som er misfornøyde med.

Neste stopp: Bulgaria.

Slik stilte Norge mot Kypros:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen – Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

