Norge sikret VM-plass etter sjokkåpning mot Nederland

To scoringer før seks minutter var spilt la grunnlaget mot den regjerende europamesteren da Norges fotballkvinner sikret plass i neste års VM.

NORGE - NEDERLAND 2-1:

INTILITY ARENA / OSLO (Nettavisen): - Det er vi som skal ha taktpinnen, sa landslagssjef Martin Sjögren i minuttene før kampstart mot Nederland tirsdag.

Han hadde nok imidlertid kun i sine villeste drømmer sett for seg at hans spillere virkelig skulle gripe taktpinnen med begge hendene og lede 2-0 allerede etter fem minutter.

NRKs kommentator Christian Nilssen mente Sjögren ikke kunne vært mer fornøyd fem minutter ute i kampen, etter at Herlovsen hadde banket inn Norges andre mål.

- Vet ikke om han hadde klart å drømme om en så god start, men det er fotball. Alt kan skje, sa Nilssen.

Tilbake sto et nærmest sjokkert nederlandsk lag. Et lag som både er regjerende europamester, og som slo Norge i det nevnte EM og i den første gruppespillkampen i VM-kvalifiseringen.

Nederland våket etter hvert og fikk en redusering, men det var ikke nok mot et oppofrende norsk mannskap som nå så smått kan begynne å pakke kofferten til Frankrike.

De tre poengene er virkelig gode som gull for Sjögren og de norske fotballkvinnene. Gruppeseier betyr plass i VM-mesterskapet i Frankrike neste år, mens Nederland nå må gjennom en knalltøff playoff for i det hele tatt å få være med til Frankrike.

Langt nede etter EM i fjor. Martin Sjøgren heftig kritisert, flere av spillerne svake. Nå: Den store revansjen. Vinne en gruppe med Nederland er knallsterkt! Gratulerer med plass i VM. #damelandslaget — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 4. september 2018

To kjappe

Over 5500 tilskuere hadde møtt opp på Intility Arena tirsdag, men Norges første scoring kom før mange hadde funnet sitt sete.

En presis corner etter fem minutter fant Maren Mjelde på bakre stolpe, og landslagskapteinen fluktet ballen tilbake inn i feltet.

Der ventet Ingrid Syrstad Engen som satte ballen opp i nettaket. Nederland-laget virket fullstendig paralyserte, og kun minuttet etter hugg Norge til igjen.

Isabell Herlovsen sløste og sløste med sjansene mot Slovakia, men tirsdag grep hun muligheten da den bød seg første gang.

Vålerenga-spissen utnyttet passivt forsvarsspill hos de oransje, kom alene gjennom og satte ballen i mål med venstrefoten.

Det norske laget kunne økt til 3-0 da en avslutning traff innsiden av stolpen etter 24 minutter, men etter det fant Nederland tilbake til seg selv.

Mjelde-glipp

Gjestene, godt hjulpet av et entusiastisk bortepublikum, jobbet seg inn i kampen og reduserte ved Vivianne Miedema etter 31 minutter.

Dårlig press på ballfører, kombinert med en backfirer som ikke falt av, gjorde at den nederlandske spissen kom i duell én mot én med Maren Mjelde etter et langt gjennomspill.

Norges kaptein maktet ikke å flytte beina hurtig nok og Miedema gikk av Ingrid Hjelmseth før hun trillet ballen i mål.

STOPPERDUO: Maria Thórisdóttir spilte en glimrende kamp da Norge vant 2-1. Til høyre landslagskaptein og stopperkollega Maren Mjelde.

- Det er dårlig forflytning av meg. Jeg må klare å komme meg langt nok over og få en touch på ballen, sa Mjelde til NRK i pausen.

Nederland-press

Gjestene tok virkelig over den nevnte taktpinnen utover i den første omgangen, og laget beholdt den innledningsvis i den andre.

Ingrid Hjelmseth måtte i aksjon ved flere anledninger like etter pause, og Norge ble stadig spilt lavere og lavere.

Sjögrens mannskap, med en strålende opplagt Maria Thórisdóttir i spissen, holdt gjestene unna og kunne til slutt juble for seieren som gir plass i VM til tross for noen sluttminutter som utviklet seg til å bli et realt nervedrama.

