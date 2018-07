Norge slått ut etter EM-thriller

Straffemål fra Erling Braut Håland holdt ikke til avansement.

ITALIA - NORGE 1-1:

Norges G19-landslag er slått ut av EM-sluttspillet i Finland etter 1-1 mot gruppevinner Italia søndag.

Et straffespark fra Erling Braut Håland sendte Norge i ledelsen et stykke ut i andre omgang, og ga et berettiget håp om semifinale.

De norske gutta hadde mest press på seg og trengte en seier mot ubeseirede italienere. Det var også godt synlig på kampbildet.

Likevel var Norge heldig som fikk godkjent straffemålet. TV-reprisene viste nemlig at Håland var traff ballen med standfoten før han dundret inn ballen via tverrliggeren.

- Så ser vi at Håland er borti ballen med standfoten. Det la jeg faktisk ikke merke til før nå, kommenterte TV 2s Jonas Bariås, da straffen ble vist igjen noe seinere.

Måtte vinne



Mye sto på spill for de norske G19-gutta før den avsluttende kampen i gruppespillet mot topplaget.

Dersom Norge sikret seg poeng, og samtidig passerte gruppetoer Portugal, Håland og co. klare det samme som Norge J19-landslag klarte lørdag: Nemlig å kvalifisere seg for EM-semifinale.

Samtidig var det viktig å unngå sisteplassen i gruppa. Den ville nemlig føre Norge ut av kappløpet om en billett til U20-VM neste sommer.

Det ble tidlig klart at portugiserne gikk mot seier over de poengløse vertene fra Finland. Dermed fikk Norge ikke hjelp til å passere Portugal, og bare en seier over Italia ville tatt opp i kampen om de to øverste plassene.

Førte i banespillet



Den første omgangen forløp uten veldig store målsjanser, selv om Molde-spiss Håland kom til et par farlige avslutninger.

Etter sidebyttet ble sjansene til et godt spillende norsk lag større. Etter en times spill fikk innbytter Eman Markovic en glimrende mulighet etter samspill med Erik Botheim, men Italia-målvakt Alessandro Plizzari fikk styrt til corner med en sterk refleksredning.

Det påfølgende hjørnesparket resulterte i straffen, som Norge og Håland heldigvis fikk godkjent.

For å klatre forbi italienerne trengte G19-gutta likevel en scoring til. Og Midtstopper Leo Østigård var veldig nære på med en heading bare tre minutter etter ledermålet. Dessverre var Plizarri på pletten igjen.

Sju minutter før slutt skjedde det som ikke skulle skje. Italia og Juventus-spilleren Moise Kean avsluttet et godt angrep med å sette inn 1-1.

Dermed endte Norge som nummer tre i gruppa. Det betyr omspill om en VM-plass neste år for landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansens gutter.



Motstanderen blir først klar mandag, når EMs andre gruppe er ferdigspilt. England, Ukraina og Frankrike kjemper der om to plasser i semifinalene. Lag nummer tre i gruppa møter Norge til VM-omspill torsdag.

