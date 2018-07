Norge slo England og er klare for U20-VM

Slo ut de regjerende verdensmesterne.

NORGE U19 - ENGLAND U19 3-0

Norge beseiret England i play-off til plass i U20-VM i neste års mesterskap i Polen. Erik Botheim, Eman Markovic og Jens Petter Hauge ble de store heltene da «Paco» Johansens menn sikret 3-0-seieren.

Norge dominerte store deler av kampen, og burde ha tatt ledelsen allerede i den første omgangen etter store sjanser fra både Simen Nordli og Ola Brynhildsen.

Kvarteret før full tid fikk RBK-spissen Botheim en stor sjanse som han ikke lot gå til spille, og sendte dermed Norge til mesterskapet som spilles mellom mai og juni neste år. Markovic og Hauge lag på til 2-0 og 3-0 like før full tid.

Det betyr at England, som vant U20-VM i Sør-Korea så sent som i 2017, må se mesterskapet fra sofaplass i 2019.

For Norge er dette første gangen de er med i U20-VM siden 1993. Norge spilte også i verdensmesterskapet for U20 i Saudi Arabia i 1989.

Sjansesløsing



Norge røk, som kjent, ut i gruppespillet av U20-EM etter å ha tapt for Portugal, slått Finland og spilt uavgjort mot Italia. Resultatet mot England betyr uansett at nordmennene har et nytt stort mesterskap å se frem til.

De norske gutta dominerte i store deler av den første omgangen, og spilte seg frem til sjanse etter sjanse i løpet av de første 45 minuttene. Blant annet Simen Nordli var giftig for Pål Arne «Paco» Johansens lag.

Etter halvspilt førsteomgang kunne han ha gitt Norge ledelsen da hans skudd tok en retningsforandring i et engelsk bein og dalte over utslåtte Ellery Balcombe i England-målet.

Heldigvis for engelskmennene talte ballen også over mål, og ut til hjørnespark for Norge.

Nordli fortsatte å være farlig frempå, og etter halvtimen spilt testet han Balcombe på ny. Denne gangen hadde keeperen god kontroll på skuddet fra nordmannen.

Med fem minutter igjen før pausen var Nordli ekstra uheldig da han hamret ballen i tverrliggeren bak Balcombe. Ham/Kam-spilleren var kun marginer fra å gi Norge ledelsen.

Ola Brynhildsen vartet opp med et par feite sjanser for Pacos lag før pause, men det ville seg inne for de norske U19-gutta i den første omgangen mot England. Det stod 0-0 til pause.

Sene scoringer



Nordmennene fortsatte å trykke til tidlig i den andre omgangen, og Erik Botheim viste seg frem i det 47. minutt. Han fikk ikke ordentlig skikk på avslutningen, og ballen gikk inn til keeper.

Balcombe gjorde seg fortjent til mye honnør da han i det 48. minutt vartet opp med en stor redning på et godt plassert skudd fra Brynhildsen. Brentford-keeperen holdt England inne i kampen.

Norge måtte bytte ut backen John Kitolano etter ti minutter spilt av andre omgang, og han ble erstattet av Christian Borchegrevink, som til daglig spiller i Vålerenga.

Norge skulle endelig få hull på byllen etter 75 minutter spilt da Erik Botheim fikk en mulighet for mye for engelskmennenes eget beste, og hamret ballen i mål.

Eman Markovic' frispark smalt i tverrliggeren, og den første på returen var RBK-spissen Botheim. Han hamret ballen i mål, og Norge var et stort steg nærmere U20-VM i Polen.

Markovic skulle sikre avansementet til mesterskap like før slutt da han vant ballen på midten, suste mot Englands mål og hamret ballen i nettmaskene bak et ubalansert England.

Jens Petter Hauge gjorde festdagfen komplett for de norske gutta like før pause da han fikk æren av å runde av til 3-0 for de norske U19-gutta.

Dermed er de klare for neste års U20-VM i Polen etter å ha slått ut regjerende mester England i playoffen.

