Norge-talentets uvanlige problem: - Vi ble tatt litt på senga

G17-landslagets Runar Hauge (16) sliter med å få tid til både skole og fotball, og foreløpig er det fotballen som har vært skadelidende. Hvorfor? Han har utviklet seg for fort.

BURTON (Nettavisen): Å være ung og talentfull fotballspiller er ikke alltid like praktisk når man skal få tid til både idretten og skolegang.

Det har Bodø/Glimts Hauge fått merke i år.

Han går første år på videregående skole nå, og med de strenge fraværsreglene som gjelder har han ofte vært nødt til å takke nei når Glimt ønsker ham med på A-treninger.

- Det er utfordrende, og det skjer kanskje et par ganger i uka, forteller han.

- Ble tatt på senga

Grunnen til det uforutsette problemet er at 16-åringen utviklet seg fortere enn han hadde forventet.

Da han ble belønnet med sin første proffkontrakt i september ble det plutselig vanskelig å finne tid til alt.

- Da jeg begynte på videregående hadde jeg ikke proffkontrakt, og vi trodde ikke det skulle bli et problem. Men utviklingen min har skjedd raskt, så vi har blitt tatt litt på senga der, sier han.

To-tre ganger i uka treneren han med A-laget, men resten med B-laget, forteller han. Det blir heldigvis lettere etter sommeren når han får ny timeplan.

- Jeg skulle selvsagt ha trent enda mer med A-laget enn det jeg har mulighet til nå, innrømmer han.

- Verken Glimt eller du er vel så fornøyd med situasjonen slik den er nå?

- Nei, men skole er viktig, og plutselig får man en skade. Jeg må ha noe å falle tilbake på, påpeker stortalentet.

Skadet av treneren

Skadet ble han også underveis i EM-samlingen i England. Han ble taklet av landslagstrener Gunnar Halle (!) på trening og fikk seg en trøkk i ankelen.

Ikke noe veldig alvorlig, men nok til at han måtte stå over kampen mot Sverige, som Norge for øvrig vant 2-1 på imponerende vis.

AMBISIØS: Runar Hauge vil ofre alt for å lykkes på fotballbanen.

Runar Hauge er som kjent lillebroren til Glimt-profil Jens Petter (18), og storebror skryter når Nettavisen ber ham beskrive Runar som spillertype.

- Han er en kar som står på, gir alltid 100 prosent og trekker seg aldri i en duell. Han har greit driv med ballen og kan skape ting selv om han ikke er så teknisk. Han har fart og tør å utfordre, og da blir det ofte farlig. Han har alltid vært et talent, men det er nå de siste årene han har begynt å markere seg, sier Jens Petter Hauge til Nettavisen.

- Hvem av dere er det største talentet?

- Jeg tror begge kan komme langt, men jeg tror nok jeg er det største talentet. Det må jeg være litt frempå og si. Jeg tviler på at han er enig, men de gamle er eldst, er det ikke det man sier. Jeg har nok litt mer peiling, spøker storebror.

Nettavisen spør så Runar om hva han tror Jens Petter svarte på det spørsmålet.

- Han svarte vel seg selv. Men så begynte vel nesen hans å vokse, sier han og flirer.

- Nei da. Jens Petter er en fantastisk spiller, men jeg har også kvaliteter. Vi får vente og se, legger han til.

FØRSTE KAMP: Bodø/Glimts Runar Hauge fikk debuten mot Åsane i fjor.

Stormet banen som supporter

Da han fikk debuten for Glimts A-lag mot Åsane forrige sesong ble det et spesielt øyeblikk for de to brødrene. Jens Petter gikk ut, Runar kom inn.

- Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier han i dag.

Øyeblikket ble ikke mindre av at Runar Hauge alltid har vært trofast Glimt-patriot.

- Jeg har alltid vært Glimt-fan og har alltid vært på Aspmyra for å støtte laget. Vi snakket faktisk om det i stad, da Glimt rykket opp for fem år siden var jeg med på å storme banen sammen med alle supporterne og spillerne, forteller han.

Derfor er det ekstra stort at han fikk proffkontrakt med favorittklubben i i fjor.

- Jeg har alltid sett opp til Glimt-spillerne, og de er profilene i byen. At jeg nå er en del av dem, at jeg får trene og spille kamper med dem, det er nesten uvirkelig, beskriver han.

- Jeg blir forbannet

Jens Petter Hauge beskriver broren som «ganske sta» og med et enormt vinnerinstinkt.

- Han liker ikke å bli slått, enten det er i kortspill eller FIFA. Han hater å tape. Da blir han sur, og hvis du kjører en kommentar på ham fyrer han fort tilbake, sier han.

- Jeg blir forbannet, enkelt og greit. Jeg tror det hjelper meg til å gi alt for å vinne, både i Glimt og på landslaget, mener Runar.

Nå er drømmen å bli så god at han kan leve av fotballen. Håpet er å etter hvert ta steget ut i en av de fem store ligaene.

Da må det jobbes, og er det noe han er klar for, er det å ta den jobben.

Det bør være musikk i ørene til alle som liker Glimt og norsk fotball.

