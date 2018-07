Norge tapte EM-semifinalen

Tyskland ble et nummer for sterke.

NORGE J19 - TYSKLAND J19 0-2

Det norske J19-laget måtte se seg slått i EM-semifinalen av Tyskland. De tyske jentene kan juble for plass i finalen etter å ha slått Norge 2-0 i Sveits fredag ettermiddag.

Melissa Kössler og Anna-Lena Stolze scoret et mål hver i de to omgangene, og sikret Tyskland plass i finalen for hele åttende gang på J19-nivå. De tapte i semifinalen for ett år siden.

Selv om de ikke scoret målene var det midtstopperparet Lara Schmidt og Lisa Ebert som skal ha mye skryt. De tyske jentene gjorde det tidvis umulig for blant andre den norske toppscoreren, Andrea Nordheim, å skape problemer for tyskerne.

Norge, på sin side, har til gode å vinne et J19-EM, til tross for å ha spilt finale i 2001, 2003, 2008 og 2011. I sistnevnte finale var det nettopp Tyskland som slo de norske jentene med hele 8-1.

Nils Lexerøds jenter har tidligere slått lag som Spania og Frankrike i dette mesterskapet, før det altså ble bomstopp mot Tyskland. De møter enten Danmark eller Spania i finalen.

Les mer: Instagram-meldingen fikk Nordheim til å rase: - TV 2 gir blaffen i fotballjenter

Like før pause



Det var Tyskland som kom best i gang, og allerede etter fem minutter fikk Giulia Gwinn spilte seg fri på kanten av den norske boksen, og hamret ballen i tverrliggeren.

Norge var også på farten tidlig i den første omgangen, da Andrea Nordheim fikk muligheten til å skru ballen fra rundt 16 meter. Hennes forsøk hadde god retning, men slo innom et tyskt bein på vei mot mål.

På den påfølgende corneren ruvet Sophie Haug øverst i luftrommet, og headingen hennes fant nettet. Dessverre for Norge var det toppen av det tyske nettet, og ikke mellom stengene.

Kampen lå lenge og vippet og begge lag slet med å spille seg til kvalifiserte målsjanser. Det var uansett de tyske jentene som virket å være mest målfarlige.

Etter 35 minutter fikk nemlig Marie Müller testet skuddbeinet fra distanse. Dessverre for tyskerne fikk hun ikke ordentlig klem i forsøket, og Linn-Mari Nilsen i det norske buret hadde få problemer med å avverge forsøket.

Den norske keeperen kunne lite gjøre inne i tilleggstiden da et frispark landet midt inne i boksen, mellom spillerne og keeper. På vei ut av mål tapte hun løpskampen mot Melissa Kössler.

Den tyske jenta fikk dyttet ballen forbi Nilsen i buret, og sendte Tyskland i føringen like før lagene gikk til pause. Scoringen ble også omgangens eneste nettkjenning.

Les mer: Bryne-miljøet som ble en landslagsfabrikk: - En spesiell gjeng

To minutter



Vondt skulle bli verre da Paulina Käte Krumbiegel spilte igjennom Anna-Lena Stolze etter litt over et minutt spilt. Den nydelige pasningen ble utnyttet til det fulle da Krumbiegel satte inn tyskernes andre scoring denne ettermiddagen.

- Den er blytung for de norske jentene, den kommer før to minutter er gått av den første omgangen, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås da 2-0 til Tyskland var et faktum.

De tyske jentene fortsatte å trykke på, og etter 54 minutter fikk Sydney Lohmann lov til å tråkke seg vei igjennom fra midtbanen. Hun fikk avfyrt skudd som suste over mål.

I det 67. minutt viste Norheim frem sitt fantastiske skuddbein igjen da hun vikk vendt opp og skutt fra rundt 20 meter. Skuddet hadde god retning, men keeper Stina Johannes fikk klasket ballen via stolpe og ut.

I det 78. minutt burde nok Nicole Anyomi ha fjernet all tvil for de tyske jentene da ballen falt perfekt for henne på bakerste stolpe. Hun sleivet i avslutningsøyeblikket, og ballen suste til side for mål.

Slik som tidligere i kampen fikk Lohmann muligheten til å gå fra sin midtbaneposisjon, og avsløse skudd fra distanse. Denne gangen var Nilsen kjapt nede og reddet.

Inne i tilleggstiden spilte Stolze tilrettelegger da hun la ballen ned perfekt til Müller. Hennes skudd smalt i tverrliggeren dypt inne i overtiden for tyskerne.

Det ville seg ikke for Nils Lexerød og hans lag denne ettermiddagen i Sveits. 0-2-tapet for Tyskland betyr nemlig at Norge er slått ut av EM for J19.

