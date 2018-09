Norge tapte mot Bulgaria etter sjansesløseri

Norge var lenge det beste laget i søndagens bortekamp, men ble straffet av en dødelig effektiv motstander.

BULGARIA - NORGE 1-0:

SOFIA (Nettavisen): Det endte 1-0 til Bulgaria i Sofia søndag kveld, og det kan Norge i stor grad skylde seg selv for.

Lars Lagerbäcks gutter hadde et totalt overtak før pause, men klarte ikke ta vare på sjansene. Særlig Bjørn Maars Johnsen burde ha sendt Norge i ledelsen etter bare fem minutter.

- Amerikansk fotball utpå der

Når hjemmelaget i andre omgang scoret på den første sjansen de skapte, var det kvelden der ingenting gikk for de norske guttene.

Etter målet utviklet kampen seg til en ren forsvarskrig for vertenes del, som benyttet enhver anledning til å drøye tiden og frustrere de norske spillerne. Det hadde landslagssjef Lars Lagerbäck forberedt sine gutter på, uten at det så ut til å hjelpe.

- Vi har oss selv å skylde, i og for seg. Vi har snakket mye om at vi må være konsentrerte i 90 minutter. De hadde én målsjanse, og de gjorde mål på den. Da hadde vi forberedt spillerne på at de er veldig dyktige, når de har et resultat, på å fingere skader og sånne ting. Da må vi lære oss å holde hodet kaldt, sier Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

På tampen pådro Håvard Nordtveit seg sitt andre gule kort, og måtte dermed ta en tidlig dusj. Det var et passende bilde på frustrasjonen de norske spillerne bar på.

- Vi er det beste laget, men det blir nesten amerikansk fotball i denne kampen, sier Lagerbäck.

- Vi skal forsøke ikke å bli irriterte på motstanderen, for det påvirker oss. Det er ting man må trene på hele tiden. Men jeg forstår dem. De jobber steinhardt og kontrollerer matchen, mener landslagssjefen.

Første tap siden november

Selv om tapet smaker surt etter en positiv prestasjon, er det en trøst for de norske spillerne at det fortsatt er fire kamper igjen å gjøre det på.

Tapet er Lagerbäck og Norges første tap siden 0-1 borte mot Slovakia i treningskampen i november.

Norge åpnet som kjent Nations League med en 2-0-seier mot Kypros på torsdag og har dermed tre poeng etter de to første kampene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck valgte å stille et uforandret mannskap fra forrige kamp mot Kypros, og det så ut til å betale seg.

Maars-bom

Norge åpnet kampen med å skape en stor sjanse etter bare fem minutter. Joshua King rev seg fint løs og spilte ballen til Birger Meling. Innlegget fra backen fant Bjørn Maars Johnsen, som dessverre for Norge ikke klarte å sette ballen i mål bak keeper Plamen Illiev. Spissen brukte for lang tid da han fikk stå helt alene foran mål.

- Oi, oi, oi, en kjempemulighet for Norge, kommenterte Øyvind Alsaker på TV 2.

Etter en sterk norsk åpning der hjemmelaget omtrent ikke kom over midtstreken, falt Norge-presset etter hvert. Ikke før det var spilt 38 minutter kom neste store sjanse i kampen, og igjen var det rødtrøyene som kunne scoret.

Mohamed Elyounoussi dro seg løs og slo et innlegg, og i boksen ventet Stefan Johansen.Avslutningen fra Fulham-proffen gikk rett utenfor den høyre stolpen, og igjen hadde Norge sløst bort en stor sjanse.

Rett før pause slet Elyounoussi seg fri midt i banen og Norge kontret. England-proffen slapp ballen perfekt til Maars Johnsen, men den tamme avslutningen fra 15 meter gikk rett på keeper. Dermed sto det fortsatt 0-0 da lagene gikk til pause, og det hadde hjemmelaget størst grunn til å være fornøyd med.

1-0: Her tar Bulgaria ledelsen i et søvnig norsk øyeblikk.

Sørloth fikk sjansen

Norge gjorde ett bytte i pausen, Alexander Sørloth erstattet en svak Maars Johnsen, men det var hjemmelaget som skulle få det første målet.

Etter 58 minutter kom Bulgaria rundt på høyresiden og fikk lagt inn, og i boksen snek Radoslav Vasilev seg fri mellom de norske forsvarsspillerne. Headingen gikk stang inn, og vips lå Norge under 0-1 på det som var Bulgarias første sjanse i kampen.

- Nordtveit kan angripe den ballen mer. Er litt for passiv, mente Brede Hangeland på TV 2.

Norge jobbet for å skaffe en utligning, men slet med å skape skikkelig momentum mot hardtarbeidende bulgarere. Etter 80 minutter kunne Sørloth stige til værs og heade mot mål etter en corner fra innbytter Ole Selnæs, men forsøket gikk rett på keeper.

Tre minutter før slutt ble vondt verre for de norske gutta, Håvard Nordtveit pådro seg nemlig sitt andre gule og derav rødt kort, noe som var med på å oppsummere kvelden sett med norske øyne.

Kampen ebbet ut med et skuffende 0-1-tap for Norges del.

Neste landskamp kommer allerede lørdag 13. oktober, da venter Slovenia på hjemmebane i nok en Nations League-kamp. Bulgaria venter tre dager senere, også den spilles på Ullevaal.

Slik stilte Norge mot Bulgaria:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen – Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

