Norge til G19-EM etter vanvittig opphenting

Erling Braut Håland scoret tre da Norges G19-landslag slo Skottland 5-4 og ble klare for EM.

EM-håpet så fjernt ut da det norske G19-landslaget lå under 2-4 med ti minutter igjen å spille i den siste kvalifiseringskampen mot Skottland tirsdag.

Tre scoringer fra Jens Petter Hauge, Eman Markovic og Erling Braut Håland sørget imidlertid for å snu kampen til 5-4 i sluttminuttene.

Da Tyskland samtidig slo Nederland betyr det at de norske guttene er klare for EM-sluttspill og tar seg seg videre fra en meget tøff gruppe.

Hauge: - Aldri hatt denne følelsen før

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge, som startet den vanvittige opphentingen, innrømmer at han ikke så lyst på det da Norge lå under med to mål ti minutter før slutt.

- Da det var 4-2, må jeg innrømme at jeg synes det så litt mørkt ut, men med en gang vi får 4-3 der, så var jeg ganske sikker på at vi kom til å komme til mange sjanser. Det er vanvittig deilig når vi klarer det, sier Hauge til Nettavisen.

STARTET OPPHENTINGEN: Jens Petter Hauge reduserte til 3-4 for Norge etter å ha blitt byttet inn.

Glimt-talentet sliter med å beskrive følelsene han sitter igjen med etter den vanvittige snuoperasjonen.

- Det er en følelse jeg ikke kan beskrive. Det er ti ganger følelsen det var å rykke opp fra OBOS-ligaen i fjor. Jeg har aldri hatt den følelsen her før, sier en entusiastisk Hauge.

18-åringen gleder seg nå til EM i Finland og tror Norge kan dra fordel av at mesterskapet spilles på kunstgress.

- Nå skal vi ta med oss alt vi kan herfra og gå for medalje i EM. Vi kommer til kunstgress i Finland, og det tror jeg passer oss best av alle lagene. Vi viste at vi kan slå de beste da vi slo Tyskland i helgen.

G19: NORGE ER VIDERE TIL EM!!! FOR EN SNUOPERASJON! VI VINNER 5-4!! pic.twitter.com/ZCA2WaBbSg — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 27, 2018

Trekning i mai

Håland, som er sønn av tidligere landslagsspiller Alf-Inge Håland, ga Norge en drømmestart på kampen og sørget for 2-0-ledelse til pause.

I løpet av 16 bekmørke minutter fra det 50. til det 66. spilleminutt scoret imidlertid skottene fire ganger.

Innbytterne Hauge og Markovic sørget imidlertid for nytt håp, og dramaet toppet seg da Håland fikk muligheten fra krittmerket på overtid.

Molde-spissen, som også var svært delaktig da Tyskland ble slått 5-2 i helgen, gjorde ingen feil og sendte dermed Norge til EM med sin 5-4-scoring.

Europamesterkapet spilles fra 16. til 29. juli i Finland, og åtte nasjoner deltar i turneringen.

Finland, Norge, England, Italia, Ukraina, Portugal, Frankrike og Tyrkia er de deltakende nasjonene, og trekningen skjer i finske Vaasa 30. mai.

Tidligere tirsdag kvalifiserte G17-gutta seg til EM etter 3-0-seier mot Hellas.

... og sånn ser det ut når du skal feire i garderoben! 😅 Fantastisk prestasjon av samtlige landslag i dag!! EM i Finland i juli 🤙🇳🇴⚽ pic.twitter.com/jNpSYRiEAy — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 27, 2018

