Norge våknet for sent - tapte mot Tyskland

De norske U21-gutta fikk en tøff start på kampen mot Tyskland, men hevet seg etter pause.

TYSKLAND U21 - NORGE U21 2-1:

De norske U21-gutta kan se langt etter EM i Italia neste år etter at Leif Gunnar Smeruds menn tapte 2-1 borte mot Tyskland fredag kveld.

Norge fikk en tung start på kampen og slapp tyskerne til flere gode muligheter i den første omgangen.

Etter å ha sluppet fra det med to mål i sekken, reduserte Birk Risa til 2-1 i etter pause, men nærmere kom aldri de norske fremtidshåpene, til tross for en langt bedre andreomgang.

- Rett og slett for enkelt

TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen var skuffet over måten Norge opptrådte på før pause, da et høytstående norsk forsvar ble fraløpt gang på gang.

- Det er rett og slett for enkelt. Vi står ikke riktig posisjonert og følger ikke med i den offensive markeringen. En ting er hvis motstanderen er bedre og spiller deg ut, men der synes jeg vi er sløve, sa Gulbrandsen etter at tyskerne løp fra det norske forsvaret for tredje gang den i den første omgangen.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson gikk enda lenger i sin kritikk.

- Dette gidder jeg faktisk ikke ofre fredagskvelden på. Klønete av Hoff først, men må jo være lov å lese klima også, etter balltap. Hvordan kan man være så forbanna taktisk svake? Smerud må jo ta sin del av dette også, skrev Jonsson etter at Tyskland gikk opp i ledelsen.

Dette gidder jeg faktisk ikke ofre fredagskvelden på. Klønete av Hoff først, men må jo være lov å lese klima også, etter balltap. Hvordan kan man være så forbanna taktisk svake?Smerud må jo ta sin del av dette også. — Joacim Jonsson (@Joacim_Jonsson) October 12, 2018

Fraløpt igjen og igjen

Det var hjemmelaget som åpnet best i fredagens U21-oppgjør og før ti minutter var passert hadde angiper Cedric Teuchert kommet til to gode sjanser. Ved begge anledninger var Norges Sondre Rossbach med på notene og hindret scoring.

Etter et kvarters spill var Teuchert på farten igjen og viste at han hadde adskillig større fart enn de norske midtstopperne. Schalke-spissen ble imidlertid forstyrret såpass av Tobias Børkeeiet, at avslutningen gikk utenfor.

På det tidspunktet var det norske laget advart. Likevel gjentok historien seg midtveis i omgangen. Teuchert stakk i bakrom, ble spilt fri, og denne gangen lyktes han med å trille ballen forbi Rossbach til 1-0.

Etter at Luca Waldschmidt først dunket ballen i stolpen etter en snau halvtime, fikk samme mann en ny mulighet minutter senere. Denne gangen løftet Freiburg-spilleren ballen vakkert opp i nærmeste kryss.

SLO TILBAKE: De norske gutta hevet seg etter pause.

Norge hevet seg

Drøyt fem minutter før pause, trodde Erling Braut Haaland at han hadde redusert for Norge, men scoringen ble annullert for offside - en avgjørelse som i beste fall så tvilsom ut.

Norge fikk en drømmestart på den andre omgangen da Birk Risa testet skuddfoten fra 30 meter. Skuddet gikk via ryggen til Lukas Klostermann, satte Alexander Nubel ut av spill og fant veien til nettmaskene.

Midtveis i omgangen var Haaland nær ved å utligne for Norge, men Nubel gjorde seg så stor han kunne og vartet opp med en god redning da spisstalentet kom alene gjennom.

Norge er fremdeles nummer to i gruppa, men poengfangsten er ikke god nok til å bli blant de fire beste toerne, som får spille playoff om EM-plass.

Mest sett siste uken