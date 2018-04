Ny avtale hindrer VM-deltakelse for Zlatan

Sponsoravtale med spillselskap hindrer Zlatan Ibrahimovic i å spille VM for Sverige, melder Aftonbladet.

Forrige måned ble det kjent at Zlatan Ibrahimovic har signet en avtale med spillselskapet Bethard.

Samtidig pågår debatten rundt svenskens VM-deltakelse til sommeren.

36-åringen, som nylig debuterte med to mål for LA Galaxy, har ikke spilt for det svenske landslaget siden EM i 2016, men har flørtet med tanken om et comeback i VM.

Avtalen med Bethard gjør det imidlertid umulig for 36-åringen å gjøre landslagscomeback, melder svenske Aftonbladet tirsdag.

FIFAs etiske regelverk forbyr nemlig spillere og dommere å ha andeler i spilleselskaper, konserner, organisasjoner og lignende som markedsfører eller arrangerer gambling.

Generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, sier han og forbundet forholder seg til fakta i saken.

- Ifølge FIFAs regelverk og etiske kode, er det ingen spillere, som kan verken direkte eller inderekte eie andeler i spillselskaper. Jeg forholder meg til fakta og kan bare redgjøre for det som gjelder samtlige nasjoner og spillere som skal delta i VM.

- Kjenner Zlatan Ibrahimovic til FIFA-reglene?

- Det spørsmålet får Zlatan svare på.

Aftonbladet har ikke fått kontakt med Zlatan Ibrahimovic.

Sverige kvalifiserte seg til VM i Russland etter å ha slått ut Italia i playoff og havnet i gruppe med Tyskland, Mexico og Sør-Korea.

