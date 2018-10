Ny Karius-tabbe endte med norsk jubel i Sverige

Lloris Karius rotet det til mot Malmö.

Mens Sarpsborg 08 tok en sterk hjemmeseier mot belgiske Genk i Europa League torsdag kveld, ble det 2-0-seier til svenske Malmö over Besiktas i den andre kampen i gruppe I.

Litt av skylden for det må Besiktas-keeper Karius ta. Målvakten som huskes godt for å ha tabbet seg ut i Champions League-finalen for Liverpool mot Real Madrid tidligere i år vartet opp med en ny brøler torsdag kveld.

Det gledet norske Andreas Vindheim som var involvert i situasjonen der Malmö tok ledelsen 1-0. Se video av scoringen øverst i artikkelen.

15 minutter før slutt la Markus Rosenberg på til 2-0 for hjemmelaget som dermed stakk av med samtlige tre poeng.

Det var ikke bare Andreas Vindheim som var den eneste nordmannen som slapp jubelen løs i Europa League torsdag kveld. Også Veton Berisha fikk grunn til å juble da han sendte Rapid Wien opp i ledelsen borte mot Rangers, men skottene kom tilbake og vant til slutt oppgjøret 3-1.

Se Berishas scoring under:

