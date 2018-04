Ny Mjøndalen-juvel: - Bare flaks at ingen Eliteserie-klubb hentet ham

Uten særlig konkurranse fra andre klubber fikk Mjøndalen i vinter hente Ylldren Ibrahimaj (22) fra 2. divisjon. Nå har han tatt 1. divisjon med storm.

SR-BANK ARENA (Nettavisen): Han var en av Mjøndalens beste i sesongoppkjøringen. I serieåpningen scoret han. I 2. runde vartet han opp med et fantastisk frispark som gikk via tverrliggeren og i mål – selv om dommeren dømte mål først da Mads Gundersen headet inn returen.

Mye tyder på at trener Vegard Hansen og Mjøndalen gjorde et skikkelig varp da de hentet Ylldren Ibrahimaj fra Arendal i vinter.

- Flaks for oss

Og Hansen innrømmer at Mjøndalen har vært heldige som fikk hente Ibrahimaj til klubben uten særlig konkurranse fra andre. For Ibrahimaj kunne like gjerne spilt for en Eliteserie-klubb i dag.

– Han var veldig god på vinteren i fjor, men så hadde han en litt halvgod sesong for Arendal etterpå. Han ble spilt mye ute av posisjon for et lag som slet og rykket ned. Flaks for oss, for ellers tror jeg et Eliteserie-lag hadde hentet ham. Og heldigvis skrev i en fireårskontrakt med ham, det er vi glade for i dag, smiler Hansen lurt overfor Nettavisen.

– Det er jo godt å høre at treneren er fornøyd, det er jo det som betyr noe. Jeg trives veldig godt her i Mjøndalen, sier Ibrahimaj da han får høre Hansens uttalelser.

Lørdag spiller han trolig fra start når bruntrøyene møter Sogndal på Isachsen Stadion klokken 15.30.

Overraskende lite konkurranse

Vegard Hansen og Mjøndalen-leder Kenneth Karlsen visste godt hvilket potensial Ibrahimaj satt på da han ble tilgjengelig etter fjorårssesongen.

Da de speidet på unggutten så de to Mjøndalen-lederne forbi prestasjonene for et trøblende Arendal-lag som ofte spilte kamper hvor de ble løpende etter ball. Det er ikke Ibrahimajs styrke.

Selv om blant annet Eliteserie-lag skal ha hatt Ibrahimaj på blokka, var det kun Mjøndalen som i vinter kom med et konkret tilbud.

Det spørs om ikke de andre interesserte klubbene nå angrer på at de ikke ga Mjøndalen mer konkurranse om 22-åringens signatur.

IMPONERT: Mjøndalens trener Vegard Hansen intervjues av Eurosport Norge etter kampslutt. Hansen er svært fornøyd med det han har sett av nykommer Ibrahimaj så langt.

Hansen innrømmer at han er overrasket over at de fikk kloa i ham så enkelt.

– Det ble faktisk ikke noe stor konkurranse om ham. Men vi hadde jo sett potensialet hans tidlig. Da vi fikk muligheten til å hente ham nølte vi ikke. Og det ser jo ut som om vi har gjort en veldig god signering, sier Hansen.

– Det er i kamper som denne mot Viking jeg får brukt mine offensive kvaliteter, og det er da jeg kan vise meg frem, sier Ibrahimaj.

– Vil vokse ut av Mjøndalen



22-åringen innrømmer at han drømmer om spill i både Eliteserien og utlandet. Det er ikke Vegard Hansen i tvil om at kommer til å skje - på et eller annet tidspunkt.

– Hvor god kan han bli?

– Han kommer til å vokse ut av Mjøndalen. I hvert fall opp til Eliteserien, og kanskje også ut av Norge. Han har voldsomme ferdigheter, sier Hansen.

– Er du redd Eliteserie-klubber allerede nå er blitt interesserte?

– Vi har fireårskontrakt med ham, så det er bare å komme med bud, gliser Hansen.

Har trent utallige timer på frispark

Ibrahimajs frisparkperle mot Viking tirsdag var langt fra noe tilfeldig lykketreff. Vegard Hansen kan fortelle at unggutten har lagt ned utallige timer på å trene på akkurat det. Ibrahimaj bekrefter at det er noe han bruker mye tid på å perfeksjonere.

– Det ligger noen timer med egentrening bak det, ja. Så det var deilig å få uttelling mot Viking. Jeg har alltid stått igjen etter trening og øvd på frispark og avslutninger. Det er viktig å trene med laget, men skal du bli god er det like viktig med egentrening, sier han.

Så skal det også nevnes at Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth skal ha sin del av æren for scoringen. Eller, rettere sagt, tar sin del av æren.

– Ylldren drev og «rælte» om at han skulle legge frisparket over muren. «Nei, hardt i keeperhjørnet skal du legge den», sa jeg. Hver gang jeg sier han ikke får lov til noe, eller driter ham litt ut, så responderer han. Hver gang jeg er fæl med ham er han god. Så det blir jo ikke mye hyggelig, ler Gauseth.

