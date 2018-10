Ny Premier League-trend irriterer: - Folk blir forbannet

Både TV-selskaper og fans reagerer på det spillerne driver på med ute på banen.

De som følger Premier League, Champions League og andre store fotballturneringer, har helt sikkert fått med seg en ny trend som har blitt mer og mer synlig denne sesongen.

En rekke spillere har nemlig begynt å holde hånden foran munnen når de snakker ute på banen, for å unngå at det som blir sagt, skal bli tolket eller fanget opp av kameraene.

Spesielt i samtale med dommeren velger mange spillere å gjøre dette. Ifølge Daily Mail skal spillerne blant annet være redd for at media skal hyre inn leppelesere for å tyde det som blir sagt i kontroversielle situasjoner, noe som har blitt mer og mer vanlig de siste årene, og de skal også være redd for at taktiske instruksjoner skal bli fanget opp.

- Folk er forbannet

Daily Mail skriver at dette har skapt sterke reaksjoner. Både TV-selskapene - som bruker enorme summer på Premier League-rettighetene - og fansen skal irritere seg voldsomt over denne nye trenden.

I England er det Sky Sports som sitter på rettighetene til Premier League-fotballen, og selv om kanalen enn så lenge ikke har kommet med noen offisiell klage til ligaen - skal det være stor misnøye med dette.

En talsmann for Sky Sports sier følgende til Daily Mail:

- Det er irriterende og jeg ser for meg at dette vil bli tatt opp veldig snart, fordi det gjør flere og flere folk forbannet. Vi betaler tross alt 13 millioner pund per kamp for dette og ønsker å gi folk en best mulig opplevelse.

- Det er unødvendig og det må få en slutt. Jeg føler meg trygg på at vi uansett ikke går glipp av livsforandrede perler av visdom fra spillerne, men det er et prinsipp. Dette er underholdning. Tenk deg at du betaler for å gå på teatret, og skuespillerne dekker for munnen, sier Sky Sports-kilden.

- Hjelpeløse

Daily Mail skriver videre at Premier League-ledelsen ikke ønsker å kommentere denne saken i stor grad, men hevder å vite at det er en holdning innad i organisasjonen om at det er lite de kan gjøre med trenden.

- Vi er ganske så hjelpeløse i denne situasjonen. Det er svært lite vi kan gjøre med det, og nå ser vi også at managere har begynt med dette. Det gjør ting enda verre, siteres en kilde fra Premier League på i avisen.

- Det har blitt hevdet at bakgrunnen for at de gjør dette, er å hindre motstanderne fra å snappe opp taktiske planer, men det har blitt mer og mer vanlig at spillerne holder seg for munnen selv når de snakker med motspillere etter en kamp, sier kilden videre om saken.

Under møtet mellom Liverpool og Manchester City i Premier League nylig, kunne man blant annet se Liverpool-manager Jürgen Klopp med hånden foran munnen, da han ga instruksjoner til kaptein Jordan Henderson ute ved sidelinjen.

- Blir helt gal av det

Trenden med å holde hånden foran munnen ble også diskutert hos BBC Radio 5 Live nylig, og den tidligere Premier League-profilen Ian Wright legger ikke skul på at han synes denne trenden er en uting.

- Det var Barcelona-spillere som startet denne trenden. Det er så utrolig irriterende, sier den tidligere Arsenal-spilleren.

Wigan-spiller Alex Bruce er enig med den tidligere spissen.

- Jeg blir helt gal av det. Det er spillere som dekker over munnen i etterkant av kamper, når de snakker med hverandre, sier han.

- Hva er det egentlig som skjer, gutter? spør Bruce.

Media bruker munnavlesere

De siste årene har det ikke vært uvanlig at mediene har tatt i bruk såkalte leppelesere for å tyde hva som blir sagt av spillerne i kampens hete.

I 2016 gjorde blant annet spanske Sport dette for å tyde ordene til Cristiano Ronaldo, da han ble byttet ut i en kamp mot Las Palmas.

Resultatet av det, var lite flatterende.

Munnavleserne skal ha kommet frem til at «Foda-se» var blant uttrykkene portugiseren brukte mot daværende trener Zinedine Zidane.

Det tilsvarer noe sånn som «fuck you» på engelsk.

Slik sett er det kanskje ikke så rart at enkelte spillere velger å være litt ekstra forsiktige, når de åpner munnen i en opphetet situasjon.

