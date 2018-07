Rini Coolen ledet søndag sin første RBK-trening. Før økta hadde han et møte med spillerne, hvor deres ønske om å gjeninnsette Kåre Ingebrigtsen var et tema.

Før treningsstart hadde nederlenderen, som torsdag fikk tilbud om å trå inn som midlertidig Rosenborg-trener, sitt første møte med spillerne.

Et av temaene var ifølge Adresseavisen spillernes pressemelding til NTB fredag, hvor de gikk ut mot RBK-styrets beslutning om å sparke Ingebrigtsen, og ba om gjeninnsettelse.

Til avisa sier Coolen (51) at spillerne har sin fulle rett til å mene det de ønsker, og at han ikke har et problem med at de ønsket å gjeninnsette Ingebrigtsen.

– Men det har ingenting med meg og spillerne å gjøre. Jeg føler de kommer til å gjøre sitt beste for klubben, supporterne og laget fremover, sier han.

Onsdagens uhyre viktige bortekamp mot Celtic var også et tema på møtet. Til Adressa sier Coolen at han ikke garanterer at laget går ut i klassisk 4-3-3.

– Det kan skje, men det er et tema jeg må snakke med spillerne om mandag.

I tillegg til Ingebrigtsen fikk også assistenttrener Erik Hoftun sparken. Mandag arrangerer noen av supporterne en markering for trenerne utenfor Lerkendal stadion.

