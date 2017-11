Ny sponsoravtale for Toppserien: - Akkurat det vi trenger

Melissa Bjånesøy håper det blir lettere for klubbene å kjøpe spillere fri fra jobb etter at en sponsor har spyttet inn 30 millioner over fem år.

– Det var nesten så jeg måtte holde meg for ikke å måpe der jeg satt.

Stabæk-spiller Melissa Bjånesøy har akkurat vært vitne til at et boligbyggelag har skrevet under på kontrakten som gjør dem til generalsponsor for toppserien.

På pressekonferansen på Ullevaal stadion strålte 25-åringen sammen med de andre representantene fra toppserieklubbene.

– Dette er en stor dag og akkurat det vi trenger. Det er ikke summen som er viktig, men det symbolske i at de viser at vi er verdt å satse på. Vi trenger ikke like mye penger som et herrelag i Eliteserien. Det er mer prinsippene som er viktige. Hvorfor skal ikke vi ha samme hverdag og muligheter som en eliteseriespiller, påpeker landslagsspilleren Bjånesøy til NTB.

Det er her den nye generalsponsoren kommer inn. Tidenes største sponsoravtale for kvinnefotballen vil få mer profesjonelle spillere, mener serieforeningen.

– Denne summen betyr veldig mye for oss. Det er veldig lite penger som skal til for et løft, siden økonomien vår er så dårlig. Disse midlene vil vi bruke til å styrke ungdomssiden vår og lage gode utviklingsmuligheter for unge jenter, sier daglig leder Hege Jørgensen i Serieforeningen for kvinner.

– I tillegg vil vi legge forholdene bedre til rette for toppspillerne våre.

Viktig at noen tar tak

Helt konkret vil det si at klubbene skal få sjansen til å kjøpe spillere fri fra jobb og styrke organisasjonene til klubbene som i stor grad blir drevet på frivillig basis.

Det er akkurat det serien trenger, mener Bjånesøy.

– Det blir veldig spennende å se hvordan det blir iverksatt i praksis. Jeg håper virkelig vi får frigjort spillerne mer og får mer tid til å være oss selv og bli bedre fotballspillere.

Melissa Bjånesøy er glad for ny sponsoravtale. Her er fotballjentene fra EM-tapet for Tyskland: Melissa Bjånesøy t.v, Solveig Gulbrandsen (8), Elise Thorsnes og Caroline Hansen.

Paradokset er at den viktige sponsorstøtten kommer etter en sommer og høst med mye debatt rundt kvinnefotballen og svake prestasjoner av landslaget.

– Kanskje vi måtte vekkes litt. Det er viktig at noen tar tak, før det blir ordentlig ille. Nivået kan absolutt bli bedre, men vi må også huske på at det ikke er helt katastrofe, mener Bjånesøy, som scoret 11 mål da Stabæk tok bronse i årets sesong.

Et lag som hevder seg i Europa

Administrerende direktør Daniel K. Siraj i OBOS mener valget om å sponse Toppserien de fem neste årene er et verdivalg.

– Vi tilfører ikke bare kapital, men et engasjement. Vi skal bruke like mye penger på aktiviteter rundt og på engasjement på lavere aldersnivå i jentefotballen, sier han.

– Hvor skal toppserien være om fem år?

– Da skal vi ha et lag som kommer langt i mesterligaen og et kvinnelandslag som blir omtalt med suksess. Det skal fremstå som attraktivt å satse på fotballen i alle aldre og bli lettere å leve av fotballen for kvinnene, mener Siraj.

(©NTB)

Mest sett siste uken