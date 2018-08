Ny Vålerenga-nedtur da Haugesund ble for sterke

Vålerenga var best før pause, men fikk ikke med seg poeng fra Haugesund.

HAUGESUND - VÅLERENGA 1-0:

Vålerenga måtte reise tomhendte hjem til Oslo etter å ha blitt slått 1-0 borte mot Haugesund mandag.

Alexander Stølås, som ble kåret til banens beste spiller av en lokal jury, ble kampens eneste målscorer med sin kanon ti minutter ut i andre omgang.

- Fikk skyllebøtte ved pause

Haugesund-trener Eirik Horneland mener Vålerenga hadde fortjent å vinne kampen.

- Vi er pissdårlige i dag og er ikke i nærheten av noen ting. Jeg synes Vålerenga hadde fortjent å vinne denne kampen. Vi er litt sånn juniorlag og lillebror utpå her. Men vi tar den fordi vi har en voldsom "go" og en god atmosfære i garderoben, sier Horneland til Eurosport.

SKUFFET: Ronny Deila syntes synd på spillerne etter tapet i Haugesund.

Ronny Deila var skuffet, men så også positive ting etter mandagens bortekamp.

- Det er vondt. Jeg synes synd på spillerne nå. Det er ordentlig vondt å ikke få med seg noe. Samtidig drar vi hjem med litt mer hevet hode enn mot Molde. Da så det ikke ut som vi hadde trent. I dag var vi godt organisert, gjorde det vi hadde blitt enige om. Vi holdt i 90 minutter og slapp nesten ikke til Haugesund, og slapp nesten ikke til Haugesund til sjanser. De sjansene må vi sette hvis vi skal ha med tre poeng hjem, sa Deila til Eurosport.

Vålerenga står dermed fremdeles uten seier siden 26. mai, da Lillestrøm ble slått 1-0 på Intility Arena.

Haugesund, på sin side, beholder sin imponerende tredjeplass på eliteserietabellen.

HOPPENDE GLAD: Alexander Stølås feiret sin scoring mot Vålerenga på denne måten.

VIF best før pause

Etter at Haugesund var knepent best i åpningskvarteret, kriget Vålerenga seg for alvor inn i kampen igjen og tok initiativet resten av omgangen.

Etter 20 minutter vartet gjestene opp med en real kanonade mot FKH-målet. Bård Finne, Peter Michael og Erik Israelsson prøvde seg, men alle forsøkene ble blokkert av et oppofrende hjemmeforsvar.

Michael var farlig frampå igjen etter en drøy halvtime, men nigerianerens avslutning var for svak, og keeper Per Kristian Bråtveit reddet enkelt.

Like før pause var Bråtveit fullstendig utspilt da et skudd fra Ivan Näsberg gikk via beinet Sondre Tronstad.

Heldigvis for hjemmelaget strøk skuddet feil side av stolpen, og en misfornøyd FKH-trener Eirik Horneland kunne dermed samle troppende igjen i garderoben på stillingen 0-0.

TRAVELT: Per Kristian Bråtveit hadde litt å gjøre før pause, men lot seg aldri overliste.

Vanvittig VIF-sjanse



Det gjorde han tydeligvis på en god måte, for ti minutter ut i andre omgang, rullet Haugesund opp fra høyre. David Akintola rullet ballen ut til Alexander Stølås som ladet venstreslegga på venstresiden og banket inn 1-0 i det lengste hjørnet.

Vålerenga jobbet hardt for et utligningsmål på tampen, men oppofrende forsvarsspill fra hjemmelaget, sørget for at alle poengene ble igjen i Haugesund.

På overtid fikk Sam Adekugbe og Peter Michael en gigantisk dobbelsjanse til å sikre ett poeng for gjestene etter en corner fra høyre, men begge mislyktes.

Kommende helg reiser Haugesund til Lillestrøm, mens Vålerenga tar imot Tromsø hjemme i Oslo.

