Nye ansikter i Sjögrens tropp

Arna-Bjørnar-spiller Lisa Naalsund kan få sin landslagsdebut når kvinnelandslaget i fotball møter Canada til privatkamp i slutten av måneden.

Det ble klart da landslagssjef Martin Sjögren presenterte troppen til årets siste landslagssamling fredag. Fredag 24. november samler Sjögren troppen i spanske Malaga, og fire dager seinere venter et sterkt canadisk lag som spilte 1-1 mot USA torsdag.

Lisa Naalsund og June Pedersen nye spillerne fra den forrige troppen. Naalsund har ingen A-landskamper fra tidligere, mens Pedersen har tre kamper fra 2015.

- Naalsund har hatt en bra sesong i Arna-Bjørnar og en fremtredende spiller der. Hun har også gjort det bra på U23-landslaget, og er en spiller vi vil se mer av med tanke på fremtiden, sier landslagssjefen.

- June Pedersen er en spiller jeg kjenner godt fra den svenske serien. Hun har hatt en sterk sesong i Piteå, som er et godt lag i Damallsvenskan. Hun har en veldig bra venstrefot og er veldig sterk på faste situasjoner og innlegg. Det blir spennende å se henne med hos oss, tilføyer Sjögren.

Veterankeeper Ingrid Hjelmseth står over novembersamlingen, mens Elise Thorsnes skal på reise til Australia.

- Denne samlingen gir oss muligheten til å revansjere oss for det sure tapet mot Nederland. Vi er en gjeng som er sugen på å ta nye steg, slik at vi er godt rustet til viktige kvalifiseringskamper i 2018, sier landslagssjef Sjögren.

Slik ser troppen ut:

Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Bogstad (Klepp), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Andrine Tomter (Twente), Stine Pettersen Reinås (Stabæk), June Renate Pedersen (Piteå), Ina Gausdal (Kolbotn), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maren Mjelde (Chelsea), Ingvild Isaksen (Juventus), Ingrid Schjelderup (Eskilstuna), Lisa Naalsund (Arna-Bjørnar), Frida Maanum (Linköping), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Kristine Minde (Linköping), Synne Jensen (Stabæk), Lisa-Marie Karlseng Utland (Røa), Guro Reiten (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (Jiangsu Suning Ladies).

(©NTB)

