Nyhetsbyrå: Mutko ferdig som VM-sjef

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko skal ikke lenger lede organisasjonskomiteen til neste års fotball-VM.

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS onsdag.

Mutko siteres selv på at Alexei Sorokin, som inntil nå har hatt en direktørrolle i VM-komiteen, overtar lederansvaret.

– Jeg skal konsentrere meg om arbeidet i regjeringen, sier visestatsministeren til russiske nyhetsbyråer.

Meldingen om Mutko avgang kommer bare to dager etter at han tok pause fra vervet som russiske fotballpresident.

Med til historien hører det at avisen Kommersant allerede 21. desember meldte at Mutko må trekke seg som leder for VM-organisasjonskomiteen. Avisen siterte velinformerte kilder på opplysningene.

Kommersant hevdet videre å kjenne til at Mutkos fratreden kommer som et resultat av press fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

FIFA har samtidig utad gitt sin støtte til Mutko som leder av organisasjonskomiteen for VM selv om den russiske visestatsministeren er dypt involvert i den russiske dopingskandalen.

Mutko var idrettsminister da Russland drev utstrakt og systematisk dopingjuks under Sotsji-OL på hjemmebane, og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har utestengt ham fra olympiske leker på livstid.

