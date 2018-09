Nyland snakker ut om Villa-starten: - Det vil ta tid

Ørjan Nyland (27) vil ikke gå med på at starten i Aston Villa har vært vanskelig, men innrømmer at det tar tid å innrette seg etter engelsk fotball.

SANDVIKA (Nettavisen): Til tross for tidvis krass kritikk fra både engelske aviser og sosiale medier mener Nyland at han har fått en grei start på livet i Villa og Championship.

27-åringen var også selv ute og beklaget på Twitter etter å ha tabbet seg ut i et 1-4-tap for Sheffield United i august.

We‘re all very disappointed with our performance yesterday, simply not good enough. I should’ve done better on their 3rd goal. Now we have to learn from it and make sure it won’t happen… https://t.co/wdEmJiJqGR — Ørjan H. Nyland (@OrjanHNyland1) September 2, 2018

- Det har vært kjekt, jeg synes ikke det har vært en vanskelig start egentlig. Alt er nytt; det er nye forhold, nye lagkamerater, ny liga, ny ball og ny måte å spille på. I tillegg tok det bare tre dager fra jeg kom hit til jeg ble kasta inn i den første kampen. Det vil ta tid, forteller Nyland til Nettavisen.

Voldingen, som kostet Birmingham-klubben rundt ti millioner kroner ifølge VG, ankom balløya 7. august og rakk dermed ikke noe av pre-season.

- Har løst ting best mulig

- Du kan si at når du går inn i en ny jobb uten helt å kjenne de rundt deg blir det en utfordring. Da blir det å løse ting på best mulig måte og det føler jeg at jeg har gjort. Det er selvfølgelig alltid ting man kan diskutere (ved spillet mitt, journ.anm), men det er mange keepere som har gått til England og har trengt en tilvenningsfase, sier han.

Selv føler sisteskansen han kjenner ligaen bedre nå enn da han kom. Nøkkelen til å bli helt komfortabel med Championships fysiske hverdag er Nyland også fullstendig klar over.

- Det viktigste er å tro på egne ferdigheter, jobbe hardt og å vise vilje til å lære. Det er en annen måte å spille på her, i form av mange flere innlegg og mer trøkk i boksen, men man vender seg til det. Selvfølgelig må man spille kamper også, det er der man blir testet, forteller den tidligere Molde- og Ingolstadt-keeperen.

For å utvikle innleggsbiten, som nivå to i England er spesielt kjent for, trekker han også fram kamparenaen. Der kommer det nemlig «nesten ti spillere mot deg på hver dødball».

- Tidenes beste keeperutvalg

I forkant av landslagets ilddåp i Nations League mente tidligere Norge-keeper Erik Thortvedt at det nåværende keeperteamet «sannsynligvis er historiens beste», i norsk sammenheng, ifølge VG.

Det får Nyland til å se tilbake på sine yngre dager på aldersbestemt landslag.

- Det er hyggelig å høre. Vi har jobba målrettet lenge for å få til et godt keeperteam. Det begynte for mange år siden da Rune (Almenning Jarstein) allerede var på landslaget, mens jeg og Sten (Grytebust) var en del av et keeperprosjekt hvor ambisjonene var å få to eller tre opp på senionivået. Det har vi klart nå, så det er veldig moro, sier han.

- Hvordan ser du på keeperduellen nå?

- Keeperduellen er som den alltid har vært. Alle keeperne har prestert bra i sine egne klubber, og vi føler oss klare uansett hvem som skal stå. Treneren får bestemme hvem som står til slutt, fastslår Nyland.

Kampen om plassen helt bakerst i landslagssjef Lars Lagerbäcks ellever er knallhard, og til Kypros-kampen valgte svensken det vante førstevalget, Jarstein.

Hertha Berlin-stopperen er ventet å vokte buret også i søndagens kamp mot Bulgaria. Den går av stabelen klokka 18.00 på Vasil Levski National Stadium.

