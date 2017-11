Nytt tap for Norge etter scoring på overtid

Norge var på vei mot et godkjent uavgjortresultat borte mot Slovakia, men tre minutter på overtid scoret vertene.

SLOVAKIA - NORGE 1-0:

Det norske fotballandslaget spilte tirsdag sin siste landskamp for året. Lars Lagerbäcks menn gjestet Slovakia til vennskapskamp.

Etter 2-0-tapet for Makedonia i forrige uka var nok de norske gutta lystne på å vise seg fra en bedre side og landslagssjefen hadde gjort seks endringer på laget til møtet med slovakene i Trnava tirsdag kveld.

Den store revansjen ble det likevel ikke for Norge. Laget forsvarte seg tidvis bra på bortebane, men slet med å skape de store sjansene.

BØRS: Slik spilte Norge mot Slovakia

- Helt utrolig



Det så likevel ut til å gå mot 0-0, men helt på tampen scoret vertene. Stanislav Lobotka ble dermed matchvinner for vertskapet.

Måten baklengsmålet kom på, tre minutter på overtid, fikk MAX-ekspert Kjetil Rekdal til å riste på hodet.

- Det er utrolig at vi klarer å slippe inn det målet der. Vi har massevis av folk på egen banehalvdel, selv om det er en fantastisk pasning og et godt medtak. Det handler om å fullføre kampen når du er i ferd med å få et godt borteresultat. Det å slippe inn det målet der, det er ikke godt nok, utbrøt MAX-ekspert Kjetil Rekdal da ballen lå i nettet.

Til tross for tapet var trener Lagerbäck brukbart fornøyd.

- Jeg synes vi møter et bra lag og gjør mye rett og jobber rett forsvarsmessig. Vi har noen unødige balltap, det er jeg mest skuffet over i dag, men jeg synes vi er tilbake i rett spor, sier han til MAX.

OPPGITT: MAX-ekspert Kjetil Rekdal var lite imponert over måten Norges baklengsmål kom på i møtet med Slovakia.

- I forsvar er vi ganske bra og det er intensjoner, men det er ikke mange målsjanser i kampen. Vi kan se litt lysere på 2018 enn etter forrige kamp. Det er lite sjanser overhodet. Rune har minst en god redning der, men vi må bli bedre framover. Det har likevel vært en nyttig uke, med gode treninger og vi lærer å kjenne hverandre bedre og bedre, sier han.

Sjansefattig



Første omgang i Trnava ble på ingen måte noen festforestilling, men det norske laget viste tæl og vilje i den offensive delen av spillet.

Norge forsvarte seg bra gjennom hele omgangen og kriget vertene ut av stilen. Offensiv hadde ingen av de to lagene så veldig mye å by på.

Mohamed Elyounoussi var blant de beder i angrep for Norge og etter ni minutter kom han til kampens første avslutning. Den gikk over mål.

Norge styrte kampen innledningsvis, men etter hvert tok Slovakia og playmaker Marek Hamsik mer og mer over, uten at vertene klarte å dra spesielt nytte av at de hadde ballen langt mer enn nordmennene.

Mot slutten av omgangen skjedde det litt mer foran målene og i det 39. minutt fikk Norge frispark i god posisjon etter at Martin Skrtel noe klønete hadde stoppet Alexander Søderlund. Håvard Nordtveit forsøkte å skur ballen over muren, men traff et slovakisk hode inne i klynga.

Etter 41 minutter viste Norge gode takter framover da Anders Trondsen kombinerte fint med Birger Meling. Han kom i god innleggsposisjon på kanten av 16-meteren, men slo ballen inn uten adresse og rett i en motspiller, selv om Søderlund sto i god posisjon inne i boksen.

Rett før pause fikk vertene sin største sjanse så langt i kampen. Milan Skriniar fikk gitt til spissen Adam Nemec som sto godt plassert inne i 16-meteren. Skuddet fra spissen var imidlertid upresist og gikk utenfor.

Etter 45 minutter med fotball sto det fortsatt 0-0.

God Jarstein



Etter 50 minutter fikk Norge det som lignet på en svær mulighet. Elyounoussi slo inn mot Sørloth inne i feltet og spissen fikk hodet på ballen. Headingen gikk rett i en motspiller og den norske spissen fikk ballen tilbake. Returen fikk han imidlertid aldri avsluttet på.

POSITIV: Mohamed Elyounoussi skapte litt offensivt for Norge.



Like etter fikk Norge frispark i god posisjon og denne gangen var det Elyounoussi som fikk sjansen. Heller ikke Basel-spilleren klarte å få ballen over muren og forsøket gikk rett i knotten til Skrtel.

I andre enden av banen var vertene farlige og det burde stått 1-0 da Hamsik fikk en strøken pasning fra Albert Rusnak inne i boksen. Hamsik fikk stå helt alene på rundt 12 meter, men skjøt høyt over mål.

Minutter senere slapp Hamsik til igjen. Robert Mak dro seg innover fra kanten og ga videre til Napoli-stjernen, som skjøt mot lengste hjørne. Rune Jarstein var med på notene og vartet opp med en god redning.

Sen scoring



I det 66. minutt fikk vertene en ny sjanse. Denne gang ble innbytter Ondrej Duda spilt igjennom, men Jarstein var ute og avverget.

Det meste handlet om Slovakia nå, mens Norge igjen skapte lite. Etter 78 minutter. Nemec fant en upresset Duda inne i feltet og han forsøkte å plassere ballen nede ved stolpen. Der var Jarstein igjen på plass.

Rett før slutt fikk Tore Reginiussen en brukbar mulighet etter innlegg fra Elyounoussi. RBK-spilleren ble imidlertid avblåst for dytting i rygg.

Det så ut til å gå mot 0-0, men tre minutter på overtid kom scoringen for Slovakia. Stanislav Lobotka ble spilt opp i boksen og satte ballen via stolpen og i mål. Dermed endte det med 1-0-tap for Norge.

Mest sett siste uken