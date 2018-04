Odd briljerte med kriseløsning på topp

Scoret tre ganger for første gang på månedsvis.

ODD - SARPSBORG 08 3-1:

To scoringer av Elbasan Rashani og en fulltreffer fra Martin Broberg, Odds nødløsning som midtspiss for anledningen, var mer enn nok til å sikre tre poeng hjemme mot Sarpsborg 08 i Skien.

Trener Dag-Eilev Fagermo har hatt et lite helvete med å finne en ny midtspiss som kan gi Odd flere mål å juble for. Valget av Broberg helt i front viste seg å bli vellykket

- Det spørs om han ikke blir fast ansatt nå, humret Fagermo i et intervju med MAX etter kampslutt.

- Jeg har sagt til Dag-Eilev at jeg spiller der han vil jeg skal spille. Om han vil at jeg skal fortsette som spiss, så gjør jeg det, supplerte Martin Broberg.

Torgeir Børven ble hentet tilbake fra Brann like før seriestarten for å bekle spissrollen, men har slitt med skader omtrent like lenge. For få dager siden ble også Tobias Lauritsen skadd på trening.

Mot Sarpsborg 08 var det i første rekke Rashani på venstrekanten som leverte varen. Men det må heller ikke glemmes at det offensive spillet til Odd faktisk fungerte bra i denne kampen.

Både Rashanis 1-0-mål og Brobergs 3-1-scoring kom etter flott angrepsspill fra vertene. Akkurat det har ikke hjemmepublikummet i Skien vært bortskjemt med de siste månedene.

TO FULLTREFFERE: Elba Rashani imponerte mot Sarpsborg 08.

Faktisk må vi helt tilbake til 18. september i fjor for å finne forrige gang Odd klarte å score tre ganger i samme kamp i Eliteserien. Det skjedde med Aalesund på besøk i Telemark i en kamp Odd vant 3-2.

God start



Mandag banket Rashani først ballen ned i det lengste hjørnet etter et sterkt framspill fra Markus Kaasa. Da var detspilt 14 minutter.

Målet var for øvrig Odds første i åpent spill denne eliteseriesesongen. Det skulle ikke bli kveldens siste heller.

Noen få minutter etterpå fikk spissvikar Broberg muligheten til å doble ledelsen for telemarkingene. Men svenskens forsøk på å bøye ballen opp i nærmeste kryss var litt før høyt.

Og det skulle komme flere og større muligheter for Odd. Birk Risa hadde så godt som åpent mål da han fikk slengt fram en fot på en ball som Sarpsborg-keeper Aslak Falch mistet midt i feltet.

Den tidligere Köln-proffen fikk likevel bare sendt ballen noen centimetere utenfor før han møtte knottene til en av bortelagets forsvarsspillere.

Samme Risa fikk en ny stor sjanse da han møtte et innlegg fra venstre med hodet. Under hardt press fra Joachim Thomassen kom han seg ikke helt riktig opp og hodestøtet forsvant utenfor målramma.

Like før hadde Sarpsborgs Patrick Mortensen et farlig hodestør på et hjørnespark, men Odd-stopper Vegard Bergan klarerte ballen rett foran målstreken.

Enda et Odd-selvmål



En ny tellende ball for målprotokollen ble det likevel ikke å notere før i 37. spilleminutt. Sarpsborg kom på en av få visitter inn i Odd-feltet. Mortensen stusset en ball videre bakover, og der stormet Espen Ruud til i et forsøk på å renske unna. Det endte så dårlig som det kunne gjort for Odd.

Den tidligere landslagsspilleren var i ubalanse og styrte ballen opp i nærmeste hjørne i eget nett, mens Sondre Rossbach var på vei mot den andre enden av målet.

- Jeg er litt på etterskudd. Jeg får ikke nok trøkk i ballen. Jeg prøver å heade den ut og vekk, men jeg rekker den ikke. Så det er dårlig av meg, kommenterte Odd-backen selv overfor MAX i pausen.

Odd, og spesielt kveldens benkeplasserte Fredrik Semb Berge, har markert seg med flere selvmål både forrige sesong og i år. Ruud tok mandag opp en arv han neppe ønsker å viderføre.

Heldigvis for Ruud og lagkameratene hadde Sarpsborg 08 ikke spesielt mye å komme med offensivt i andre omgang heller.

- Det er noe uforløst og fryktelig tamt over dem. Veldig omstendelig og veldig dårlig bevegelse, og det henger jo sammen, var dommen fra MAX-ekspert Bengt Eriksen halvveis i ut i andre omgang.

Geir Bakke prøvde få litt mer fart på sakene med å bytte inn Kristoffer Larsen, eliteseriedebutanten Rashad Muhammed og Mikkel Agger. Ut av laget forsvant Jon-Helge Tveita, Tobias Heintz og Ronnie Schwartz.

Det ga ikke noe bedre resultat. Bakkes gulkledde menn måtte reise hjem til Østfold med et fortjent tomålstap og null poeng.

Dermed kar Odd klatret opp i ryggen på mandagens motstander når den sjette ruden i Eliteserien er sluttført. Sarpsborg er nummer ni på tabellen med åtte poeng, mens Fagermos Odd-mannskap er oppe i sju poeng på plassen bak.

