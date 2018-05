Odd med enkel seier mot Start

Skiensklubben forlenget seiersrekken.

ODD - START 3-0:

Odd er inne i en god periode i årets eliteseriesesong, og etter å ha slått både Sarpsborg 08 og Molde i de to siste kampene, fulgte de opp med nok en trepoenger da Start kom på besøk til Skagerak Arena.

I solskinnet i Skien vartet hvittrøyene opp med solskinnsfotball, og de vant fullt fortjent 3-0. Fredrik Nordkvelle, Elbasan Rashani og Tobias Lauritsen stod for målene.

Dag Eilev Fagermos gutter nærmer seg dermed lagene på medaljeplass på tabellen. Start, på sin side, ligger helt sist i Eliteserien med fattige fire poeng på sesongens åtte første kamper.

Mathisen kritisk

Ved Odds første scoring var det gjestene som forsøkte å spille seg ut fra bak i banen. Som flere ganger tidligere i kampen, endte det med en feilpasning som endte opp i et Odd-bein. Fredrik Nordkvelle snappet ballen innenfor 16-meteren og hamret den i mål via et Start-hode.

EKSPERT: Jesper Mathisen.

I TV 2s FotballXtra-studio, reagerte tidligere Start-spiller Jesper Mathisen kraftig på sørlendingenes taktikk.

- Gang etter gang prøver de på dette. De er ikke gode nok til å spille på denne måten. Og det vet Odd å utnytte seg av. Nå lurer jeg på hvor mange ganger de skal fortsette på denne måten før de forstår at de ikke kan gjøre dette i Eliteserien. De mister ballen gang etter gang etter gang på egen banehalvdel, kritiserte Mathisen.

Også ved 3-0-målet var det en feil i Start-forsvaret som gjorde at Odd kunne gjøre mål.

Omdiskutert rødt kort

Selv om Odd hadde banespillet, også etter den første scoringen, kom Start til et par farligheter. Først var Kevin Kabran frempå med et skudd som gikk i stolpen. Deretter headet Lars Jørgen Salvesen like utenfor etter en halvtimes spill.

Etter 40 minutter skulle Salvesen komme enda mer i fokus. Spissen hindret en Odd-contring med en kraftig takling bakfra på Martin Broberg. Dommeren var sikker i sin sak, og fant fram det røde kortet. Dermed måtte Start spille over en omgang med én mann mindre.

Både Starts spillere og trenere var sterkt uenig i dommerens avgjørelse, og mente at det burde vært gul farge på kortet til Salvesen.

Vondt ble enda verre for gjestene to minutter før pause, da Elbasan Rashani var først på en retur foran Start-buret. Kantspilleren hadde en enkel jobb med å sette inn 2-0 til skiensklubben. Det var også resultatet til pause.

RASENDE: Mark Dempsey var rasende i pausen, og måtte se andre omgang fra tribuneplass.

Dempsey på tribunen

I pausen ble også Start-trener Mark Dempsey vist ut av dommeren, og han måtte dermed se den andre omgangen fra tribuneplass.

Den andre omgangen ble en ren parademarsj for Odd. Selv om midtstopper Fredrik Semb Berge måtte ut med skade, ble det en kveld med mye jubel for Fagermo & co.

Kvarteret før slutt åpnet Tobias Lauritsen målkontoen i Eliteserien. Unggutten har bøttet inn mål i lavere divisjoner, og endelig løsnet det også på øverste nivå. Spissen spilte vegg med Rashani, før han satt ballen elegant i lengste hjørnet.

Odd kunne scoret både fire og fem mål, lørdag, men det stoppet med 3-0. Hvittrøyene har nå 13 poeng på åtte kamper, og ligger i rygg på lagene på medaljeplass.

