Odd med sterk borteseier mot nedrykkstruede Start

Hvis man vil overleve i Eliteserien er det dumt å gi motstanderne fritt spillerom foran mål. Det benyttet Elba Rashani seg av mandag kveld.

START - ODD 0-1:

SØR ARENA (Nettavisen): Publikum hadde så vidt fått satt seg på Sparebanken Sør Arena før dramatikken tiltok.

Etter drøyt to minutter lagde Eirik Wichne frispark ute til høyre, omtrent midt på banehalvdelen til vertene. Dødballspesialist Espen Ruud pisket ballen innover, på første stolpe fikk Martin Broberg stusset ballen inn på bakerste stolpe til en umarkert Elbasan Rashani. Norsk-kosovoeren fikk en enkel oppgave med å heade ballen inn fra kloss hold.

Dermed endte det med et surt 0-1-tap for nedrykkstruede Start mot Odd mandag kveld.

- At ingen plukker opp Rashani på bakerste stolpe er helt sikkert en dødssynd i Kjetil Rekdals bok, mente kommentator Asbjørn Myhre etter den tidlige scoringen.

Etter scoringen tok Start over banespillet, men vertene skapte lite mot målet til Sondre Rossbach. Det førte til at Kevin Kabran etter 23 minutter smelte til fra over tjue meter. Svensken fikk bra treff, men ballen suste like over tverrliggeren til Odds sisteskanse.

Start best i banespillet

Odd la seg lavt og forsvarte seg store deler av den første omgangen bak et balltrillende Start, som prøvde, men ikke fikk uttelling for det vedvarende presset. Ti minutt før pause kunne det dog kommet en utligning.

Nyervervelsen til Start, Adeleke Akinyemi kunne fort straffet et sløvt Odd. Gjestene vant tilbake ballen dypt inne på egen banehalvdel, men en litt uoppmerksom Espen Ruud misset ballen til 20-åringen som satte fart mot Odds 16-meteren.

Dessverre for Start dro Akinyemi av en mann for masse, i stedet for å spille ut til Shala. I stedet spilte nigerianeren ballen inn til en Odd-forsvarer som fikk klarert unna.

Det var tidlig tydelig at Odd var godt fornøyde med sitt ene mål i Kristiansand. Allerede etter 58 minutter fikk gjestenes sisteskanse Sondre Rossbach gult kort for gjentatte ganger å ha halt ut tiden, og utenom en avslutning på mål fra Birk Risa var det lite skiens-laget hadde å by på foran målet til Starts Jonas Deumeland.

Byttet inn og ut i samme omgang

Et kvarter før slutt kastet Markus Kaasa seg rundt på banen etter å ha sklidd på det sleipe kunstgresset. 21-åringen, som kom inn til pause måtte bæres ut på båre etter bare en halvtime på banen. Det siste kvarteret kom Odd mer med i kampen. De hvitkledde fikk løftet presset, og Fredrik Nordkvelle leverte Odds eneste gode mulighet, et skudd fra godt tjue meter som Deumeland måtte slå ut til hjørnespark.

De siste minuttene ebbet ut med spill på midtbanen mellom to lag som hadde lite å by på offensivt. Men da det ble lagt til åtte minutter våknet Start. Først fikk vertene hjørnespark, og på hjørnesparket ruvet Damion Lowe i luftrommet.

Jamaicaneren smalt til med et voldsomt hodestøt, men Rossbach klarte med nød og nette å redde, og Odd fikk klarert til et nytt hjørnespark, og da smalt det virkelig på Sparebanken Sør Arena. Hjørnesparket til Wichne havnet på bakre stolpe hos back-kollega Elliot Käck. Sondre Rossbach var ute på bærtur og Käck skyter mot det åpne målet. På linja stod en Odd-forsvarer og fikk, med nød og neppe reddet på streken.

Da kom en haug med Start-spiller halsende mot målstreken og vertene fikk til slutt kranglet ballen i mål, men dommer Dag Vidar Hafsås dømte frispark til Odd. Det ble den siste sjansen til Start som ikke klarte å bryte den ti år gamle forbannelsen mot Odd på eget gress.

