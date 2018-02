Sogndal neste stopp for tidligere U-landslagsspiller.

Odd har valgt å selge spissen Sigurd Hauso Haugen (20) til Sogndal. Det bekrefter telemarksklubben på eget nettsted lørdag.

20-åringen fra Haugesund ankommer Sogndals treningsleir på Gran Canaria i dag.

Sogningene betaler en overganssum som ikke oppgis, og Odd sikrer seg andeler ved et eventuelt videresalg seinere.

Haugen stoppet på seks scoringer fordelt på 24 kamper for Odds førstelag. I Eliteserien ble det to mål for unggutten i fjor.

Han har sju aldersbestemte landskamper for Norge på U18- og U19-nivå.

For Odd 2 har målsnittet til angriperen vært mer imponerende. Der ble det totalt 32 nettkjenninger på 39 kamper.

Nå venter det spill på nivå to for Haugen i Sogndal. Klubben rykket ned fra Eliteserien etter omspillskamper mot Ranheim i november og desember.

Både Haugen og Odd trøblet stort med å score mål forrige sesong. Selv om man endte på en respektabel sjetteplass på tabellen til slutt, var Odd laget med klart færrest mål i Eliteserien i 2017.

