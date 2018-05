Offensiv Norge-profil: - Nå kan vi vinne EM

Kornelius Normann Hansen (17) har aldri opplevd maken til samhold som han gjør på det norske G17-landslaget nå.

BURTON (Nettavisen): Norge tok et langt steg mot EM-kvartfinale da de på imponerende vis slo Sverige 2-1 mandag ettermiddag.

Nå holder det med uavgjort mot Slovenia i torsdagens avsluttende gruppespillskamp for å gå videre i mesterskapet.

- Kan vinne EM

Normann Hansen er blant de største profilene på Norges lag. Han mener ambisjonene bør være enda høyere enn som så.

- Jeg tror vi kan vinne EM, sier han til Nettavisen.

- Hva gjør at du tror dette laget kan vinne mesterskapet?

- Se på innsatsen vi legger ned mot Sverige. Vi har en vanvittig samlet gjeng, vi er nesten bestekompiser alle sammen. Vi jobber for hverandre og løper enormt mye alle mann, sier han.

Han mener det er uvanlig med et samhold som er så sterkt som på det norske G17-landslaget. 2001-kullet er noe spesielt, tror Southampton-proffen.

- Å spille på et landslag med dette samholdet? Jeg har aldri opplevd maken, mener han.

NORSK DELEGASJON: Det norske G17-landslaget jublet sammen med foreldre og andre publikummere etter triumfen mot Sverige.

2001-kullet er det første kullet som har gjennomført Norges Fotballforbunds storsatsing «landslagsskolen», og NFFs talentsjef Håkon Grøttland uttalte nylig til Nettavisen at det er noe spesielt med denne gjengen.

- Kan slå alle lag

Kaptein Thomas Rekdal påpeker at Norge ikke må gå i fella og tro man allerede er i kvartfinalen.

Men han støtter lagkamerat Normann Hansen i uttalelsen om at Norge er gode nok til å vinne hele EM.

- Selvfølgelig kan vi det. Hvis vi går videre på torsdag kan dette laget få til alt mulig. Det er kanskje langt å tenke til finalen allerede nå, men vi er i hvert fall gode nok til å slå hvert enkelt lag som er med i turneringen, sier FFK-profilen til Nettavisen.

Han ble for øvrig den store helten med to scoringer i mandagens kamp.

- Nå må vi bare gjøre jobben og være 100 prosent på når vi møter Slovenia torsdag, sier Rekdal.

Landslagssjef Gunnar Halle vil ikke ta noe for gitt. Han påpeker at Slovenia var bedre enn Sverige i andre omgang selv om svenskene vant duellen mellom de to nasjonene.

- Men hvis vi er like gode defensivt, har vi en god mulighet. Vi slapp lite til mot både Portugal og Sverige, og sjanser skaper vi uansett. Nå gjelder det å restituere, sier Halle til Nettavisen.

P.S: Martin Helmer Rusten måtte forlate banen med skade i skulderen mandag. Han ble kjørt til sykehus for undersøkelser, og trolig er EM over for hans del.

Slik stilte Norge mot Sverige mandag (3-5-2):

Rasmus Sandberg, Leo Cornic, Jonathan Lein Valberg, Ole Martin Kolskogen, Martin Helmer Rusten (Harald Martin Hauso fra 36.), Josef Baccay, Thomas Rekdal, Sander Christiansen, Joshua Kitolano, Kornelius Normann Hansen (Kristoffer Askildsen fra 74.), Noah Jean Holm (Oscar Aga fra 63.).

NORGES GRUPPE: Det ser lyst ut før siste kamp mot Slovenia.

