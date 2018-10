Ohi om måltørken: - Det er utrolig tøft

Etter hjemmetapet mot Brann søndag kveld gikk Ohi Omoijuanfo (24) nok en gang målløs av banen. Nå har det gått hele 147 dager siden spissen nettet sist.

NADDERUD (Nettavisen): I fjorårets sesong scoret han nærmest på bestilling. 17 mål endte det på totalt, noe som gjorde at den høyreiste Holmlia-gutten også fikk sin landslagsdebut i en treningskamp mot Sverige.

Nå er hverdagen snudd ganske på hodet for 24-åringen, som har blitt trukket dypere ned i banen for et ungt Stabæk-lag i nedrykksstrid. Arbeidsvilkårene har endret seg til å fore Moussa Njie og spisskollega Franck Boli med scoringsmuligheter, og det har gitt avkastning for spesielt sistnevnte.

Hele 15 nettkjenninger på 25 kamper har det blitt for den hjemvendte ivorianeren i sin andre periode i bærumsklubben.

- Det er tøft

Omoijuanfo innrømmer at det er utfordrende å ha gått uten scoring siden mai.

- Det er utrolig tøft. Men det er sånn det blir når jeg spiller så dypt som det jeg gjør, og de vil ha med så dypt. Jobben min er å få ball i rom og finne Moussa (Njie, journ.anm), og jobben hans er å finne Franck (Boli, journ.anm), forteller Omoijuanfo til Nettavisen og trekker fram et eksempel fra søndagens kamp.

STRAFFEBOM: Ohi Omoijuanfo har akkurat bevitnet at lagkamerat Franck Boli har bommet på et straffespark mot Brann. I samme kamp var også nordmannen tredje sist på en Boli-scoring.

- Du ser det på 1-0-scoringen; jeg finner Moussa, og Moussa finner Franck. Jeg er ofte den som setter opp det spillet der, men jeg er aldri nest-sist eller sist på ballen. Da blir det ikke lagt like mye merke til.

Til tross for at han setter overlevelse i Eliteserien som førsteprioritet, vedgår spissen at det kan være frustrerende til tider med den nye rollen i laget.

- Det er ikke det at jeg ikke scorer, for jeg vet at jeg scorer om jeg får sjansen. Det viste jeg i hele fjor, det viste jeg i starten av sesongen i år - jeg hadde seks mål på syv-åtte kamper (faktisk 12 kamper, jour.anm). Det som er frustrerende er at jeg ikke kommer til så mye sjanser, grunnet at jeg er så dyp. Men det viktigste nå er at laget tar poeng, vi må begynne å vinne om vi skal holde oss, sier en ærlig Omoijuanfo.

Tror Boli drar

I 2017-sesongen hadde han et scoringssnitt på 0,63 mål per kamp. I år har lagkamerat Boli et snitt på 0,60 med fire kamper igjen å spille.

Det hjelper på for et Stabæk-lag i poengnød, men Omoijuanfo er klar på at den ett år eldre rekkekameraten ikke kan gjøre jobben alene.

- For å klare oss så må vi ha folk som scorer, men så kan vi ikke legge alt på Franck selvfølgelig. Han gjør en utrolig innsats for laget, scorer ett i dag (mot Brann, journ.anm) og er i storform. Fortsetter han sånn blir han toppscorer og det øker sjansen for at vi kan holde oss. Men så må vi andre klare å score på sjansene våres også, sier han.

Med en potensiell Eliteserie-toppscorer på et lag som kan spille i OBOS-ligaen anno 2019, tror Omoijuanfo at Boli er i Stabæk på lånt tid.

- Tror du han forsvinner i vinter, og at du da blir flyttet opp på spissplass igjen?

- Ja, jeg tror jeg at han kan forsvinne. Han har vist at han kan score tidligere, før han dro til Kina, da han hadde 13 mål i Eliteserien. Nå har han 15 så langt, med fire kamper igjen. Jeg tror ikke Stabæk vil eller kan klare å beholde han om han fortsetter slik. Jeg regner med at klubber allerede følger med på han, forteller 24-åringen.

Berg: - Viktigst at laget scorer

Stabæk-trener Henning Berg (46) tok over et lag som lå på kvalifiseringsplass i juli, men nå har «De Blaa» droppet ned én plass - under nedrykksstreken.

Dermed kommer det ikke som noe sjokk at den tidligere utenlandsproffen har andre bekymringer enn om Omoijuanfo er spilleren som scorer.

POENGNØD: Henning Berg var søndag kveld vitne til at Stabæk mistet seieren til Brann mot slutten av kampen. Plassen opp til trygg plass er på tre poeng.

- Ohi har vært med å bidra til Franck sine scoringer han også. Det viktigste er at laget scorer mål, at laget skaper sjanser, og det er Ohi en del av, sier Berg til Nettavisen.

Om veien videre for Stabæks toppscorer har ikke 46-åringen gitt mye oppmerksomhet.

- Det har jeg ikke tenkt et sekund på (om Boli kan forsvinne, journ.anm). Han skal spille for oss ut sesongen og hva som skjer etter det vet jeg ikke, forteller en åpen Berg.

Omoijuanfo er selv glad for at en trener med så mye erfaring både på og utenfor banen har fått jobben med å redde Stabæk.

- Det er viktig å få en erfaren trener som kan hjelpe oss ut av dette. Det som skal til er hard jobbing, rett og slett, og litt marginer. Samtidig er det litt udyktighet som gjør at vi ikke vinner, vi kan ikke bare skylde på marginer heller, innrømmer han.

Stabæk har Bodø/Glimt borte, Kristiansund hjemme, Odd borte og Strømsgodset hjemme som sine siste kamper.

Så blir spørsmålet om Omoijuanfo kan holde bæringene oppe når rullgardinen går ned for Eliteserien i november.

