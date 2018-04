Ohi Omoijuanfo: - Jeg er veldig sjalu på Nicklas Bendtner

Han knivet med dansken om toppscorertittel i fjor og måtte gi tapt. Men det er noe annet han misunner Rosenborg-spissen enda mer.

BEKKESTUA (Nettavisen): - Jeg skulle byttet ut enhver toppscorertittel med deltakelse i VM. Toppscorertittelen kan man vinne hvert år, sier Ohi Omoijuanfo til Nettavisen.

Den danske spissprofilen er ennå ikke tatt ut i Danmarks VM-tropp, men trolig blir han en av Åge Hareides utvalgte.

Omoijuanfo er ikke i tvil om hva resultatet ville blitt dersom han hadde vært i posisjon til å velge mellom VM-sluttspillet eller toppscorertittelen.

- De store stjernene er med, og VM er drømmen for alle fotballspillere. Derfor er jeg veldig sjalu på Nicklas Bendtner som får oppleve den store begivenheten i sommer, sier Stabæk-spissen.

Onsdag scoret han ett mål da klubben avverget cupbombe i siste liten og slo Ullern. Mål er han uansett vant med å score.

- Kan skaffe meg en fordel

I fjor var Omoijuanfo og Bendtner i tøff konkurranse om nettopp toppscorertittelen. Denne sesongen kan utfallet bli annerledes, spår angrepsspilleren.

- Han ble toppscorer i fjor da jeg var skadet og måtte stå over de siste serierundene. I sommer blir dansken borte i flere uker på grunn av VM, så kanskje kan jeg skaffe meg en liten fordel, sier Omoijuanfo.

24-åringen fra Holmlia i Oslo vet at Nicklas Bendtner kan bli borte fra Eliteserien i opptil sju-åtte serierunder dersom Danmark gjør det bra i VM.

Finner Omoijuanfo tilbake til scoringsformen fra forrige sesong, kan han skaffe seg et overtak på mannen som slo ham med to mål på 30 serierunder i fjor.

Det var jevnt mellom Bendtner og Omoijuanfo da Stabæk-spilleren ble skadet på høsten. Dermed endte Nicklas Bendtner på 19 mål totalt mens Omoijuanfo hadde 17.

- Etter to mål på fire kamper skal jeg være forsiktig med å snakke om toppscorertittelen. Selv om jeg stort sett har satt de sjansene jeg har kommet til, har laget skapt for lite. Det er ikke lett å score uten offensiv kraft.

I siste serierunde mot Tromsø hadde Omoijuanfo to store sjanser uten tellende resultat. I fjor hadde han sannsynligvis gått av banen som matchvinner og tomålsscorer etter tilsvarende muligheter.

- Den ene gikk til side for mål, og det er ikke bra nok av meg. Jeg burde greid å få ballen mellom stengene. Headingen strøk like utenfor da jeg fikk en dytt i ryggen og ballen skled av hodet mitt.

- Ohi kommer til å score mange mål

Holmlia-gutten mener Stabæk må våge mer å være seg selv, og bli mer direkte på mål, i stedet for å spille så mye på tvers.

- Vi må være flinkere til å true motstandernes bakrom. Vi utnyttet bakrommet på det første målet mot Tromsø, men så sluttet vi å gjøre det vi er gode på. Det har vært litt av problemet i de fire første kampene, og derfor har vi bare tre poeng. Mot Strømsgodset og Sandefjord skapte vi nok til å vinne, mens vi mot Ranheim ikke fortjente noe som helst. Nå har Vadim Demidov kommet til klubben, og det styrker forsvaret betydelig. Med bedre defensiv struktur vil også det offensive spillet bli bedre, sier Omoijuanfo.

Stabæk-trener Tony Ordinas er enig med klubbens toppscorer fra forrige sesong.

- Ohi kommer til å score mange mål i år, og jeg er ikke bekymret for formen. Men for at han skal kunne bruke spisskompetansen sin, må vi spille mer i lengderetningen. Ohi er best når han kan true rett på mål, og når det kollektive Stabæk-spillet fungerer, kommer også Ohi til å score. Han har allerede to mål på fire kamper, og er i rute, sier Tony Ordinas til Nettavisen.

Neste Stabæk-kamp spilles allerede lørdag. Da vente formlaget Brann i Bergen.

