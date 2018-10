Ole Jørgen Halvorsen sikret Sarpsborg-poeng mot Malmö

Geir Bakkes mannskap fortsetter å levere varene i Europa League. Poenget mot Malmö gjør at Sarpsborg fortsatt har grep om avansement fra gruppen.

SARPSBORG - MALMÖ 1-1:

Østfold-laget kjempet godt mot det svenske storlaget, og gikk mot et svært sterkt poeng som ville gitt dem svært posisjon i gruppa før de siste gruppespillskampene.

Men lenge virket det som det er av sin egne man skal ha det, for 11 minutter før slutt dukket norske Andreas Vindheim opp og satte inn 1-0 til det svenske laget.

Bergenseren, med en fortid i blant annet Brann, dukket opp på bakre stolpe etter 79 minutter, og fra nærmest død vinkel kastet han seg fram og fikk en skotupp på ballen som forsvant i nettmaskene.

Tre minutter før full tid slo imidlertid Sarpsborg tilbake. Ole Jørgen Halvorsen var såvidt på riktig side av offsidelinjen da han fikk ballen inne i feltet etter 87 minutter, og 31-åringen satte inn scoringen som er svært betydningsfull med tanke på gruppeavansement.

Utligningen var en real kalddusj for Malmö, noe som skinner godt igjennom hos et knippe svenske aviser.

- Tungt, tungt for Malmö - orket ikke stå imot, skriver Fotbolldirekt på sin forside, mens Expressen hadde følgende å melde etter Halvorsens sene scoring.

- Malmö hadde drømmemulighet - så kom kalddusjen, skriver avisen.

Kapteinen ble spyttet etter

Sarpsborg-trener Geir Bakke mener hans lag fremstod litt for klønete på baklengsmålet. Han var imidlertid svært fornøyd med sluttspurten som endte med scoring.

- De skapte ikke så mye på oss, uten at vi skapte nok selv heller. Vi hadde ikke nok ettertrykk før mot slutten. Hadde denne kampen vart i fem minutter til, tror jeg vi hadde vunnet, sa han til TV 2 etter å ha sett sitt lag trykke voldsomt på under overtiden.

Kaptein Joachim Thomassen var i mange harde dueller ute på banen, men også fra de svenske supporterne fikk han kjørt seg.

Venstrebacken var ofte ute for å kaste langt for vertene, og de tilreisende supporterne mente kapteinen brukte i overkant lang tid på innkastene.

OFFER: Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen ble spyttet etter av den tilreisende Malmö-fansen.

Det gjorde at de tok i bruk ufine midler på tribunen.

- Vi skapte litt furore på lange kast, og det var ikke Malmö-supporterne så fornøyd med, så det haglet med spytteklyser.

- De spyttet på deg?

- Ja, det var mye spytt, men hva skal man gjøre. Jeg prøvde å signalisere til dommeren at det fløy litt ting rundt meg der, og ble spyttet mye på. Det kan de egentlig holde seg for gode til, men bort fra det har de veldig gode fans, sa han etter kampen.

Styrte lenge

Vertene styrte lenge oppgjøret på eget kunstgress, og da Genk doblet til 2-0 mot Besiktas så ting virkelig lyst ut for Sarpsborg.

- Å få et poeng her er ekstremt viktig, sa TV 2-kommentator Solveig Gulbrandsen etter at Sander Berges belgiske lag hadde doblet ledelsen mot den tyrkiske klubben.

Like etter dukket imidlertid Vindheim opp.

- Nei og nei, det er et nytt norsk mål. Det er Andreas Vindheim. Et fantastisk løp av bergenseren, og bortefansen går av hengslene, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter scoringen.

Gjestene fra Sverige fikk en kjempemulighet allerede etter to minutter da Søren Rieks vendte opp og avsluttet, men Sarpsborg-målvakt Aleksandr Vasyutin var på plass og slo avslutningen til corner.

Rashad Muhammed var nok en gang en konstant trussel på topp for Sarpsborg. men nok en gang sviktet det i avslutningsøyeblikket for franskmannen.

25-åringen fikk en god mulighet etter 12 minutter, men avslutningen snek seg utenfor stolpen.

Eksploderte mot slutten

Vertene kjempet svenskene ut av stilen i store deler av kampen, men slet til tider selv med å skape muligheter.

Oppgjøret fortsatte i samme spor etter pause der det gikk lenge mellom de store mulighetene.

Sarpsborg styrte mye av det som skjedde med ball, men det svenske laget forsvarte seg godt.

Etter 69 minutter ropte hele Sarpsborg på straffespark da Muhammed gikk overende, men dommeren mente spissen falt for lett og ga frispark til Malmö.

Så tok kampen virkelig fyr. Vindheim satte først inn 1-0 etter en glimrende prestasjon på bakre stolpe, men vertene ga seg aldri og fikk den viktige utligningen.

Ole Jørgen Halvorsen fikk ballen inne i feltet etter en dårlig avslutning av Kristoffer Zachariassen, og 31-åringen takket for tilliten ved å sette inn 1-1 til ellevill jubel på Sarpsborg Stadion.

