Onsdagens Premier League-rykter

Manchester City jakter spansk superstjerne.

Gabriel Jesus skal angivelig ha takket nei til en ny avtale med Manchester City, verdt rundt 90.000 pund i uka, melder Daily Mail. Avisen hevder at brasilianeren, som har imponert stort etter overgangen til de lyseblå, ønsker å vente til etter sommerens VM-sluttspill med å diskutere videre om en ny avtale med lederlaget i Premier League.

Manchester City ønsker ikke bare å forlenge med profiler, de ønsker også å forsterke til sommeren, skal vi tro The Sun. Ifølge avisen planlegger City nemlig å gjøre et framstøt mot Real Madrid-profilen Isco og skal være villig til å legge rundt 75 millioner pund på bordet.

Chelsea-stjernen Marcos Alonso skal ha uttalt at han vurderer å forlate de blå, etter at det den siste tiden har vært noe spekulasjoner rundt framtiden hans. Det melder spanske Marca.

Everton skal ha pekt seg ut Sjakhtar Donetsk-trener Paulo Fonseca til å erstatte nåværende manager Sam Allardyce etter sesongen. Everton ønsker angivelig en yngre manager, melder The Mirror.

Real Madrid skal være svært interessert i å signere Roma-keeper Alisson Becker, som også har blitt koblet med Liverpool, skriver Marca.

Barcelona-stopper Samuel Umtiti kobles stadig med Manchester City, men franskmannen nektet å svare på spørsmålet, da han ble spurt om nettopp dette på landslagsoppdrag nylig, skriver The Mirror.

Tottenham, Chelsea, Everton og Manchester City snuser alle på Norwich-spilleren James Maddison, men prislappen skal være på solide 25 millioner pund for midtbanemannen, hevder The Mirror.

Newcastle skal følge situasjonen rundt Besiktas-spilleren Oguzhan Ozyakup nøye og vurderer å hente den tyrkiske midtbanemannen gratis til sommeren, ifølge Turkish-Football.com.

Manchester United skal ha trappet opp jakten på Celtic-backen Kieran Tierny og ifølge The Mirror skal Old Trafford ha lag inn et konkret bud på rundt 25 millioner pund for spilleren.

Newcastle-profilen Mikel Merino har innrømmet at han gjerne vil tilbake til spansk fotball i framtiden, noe som har fått Atheltic Bilbao til sperre øynene opp. Merino skal ifølge The Mirror være verdsatt til rundt 16 millioner pund.

Arsenal skal være interessert i Napoli-backen Elseid Hysaj, men nå skal den italienske klubben ha startet samtaler om en ny avtale med spilleren. En eventuell ny kontrakt kan imidlertid komme til å inneholde en utkjøpsklausul på rundt 80 millioner pund, melder The Mirror.

Manchester United og Juventus kommer begge til å kjempe om signaturen til Inter-spilleren Joao Cancelo denne sommeren, ifølge Mirror.

