Onsdagens Premier League-rykter

Roma-presidenten med klar beskjed til Liverpool.

En rekke europeiske storklubber kobles til Anthony Martial etter at RMC tidligere denne uken meldte at franskmannen ønsker seg bort fra benketilværelsen i Manchester United. Juventus, PSG og Atletico Madrid er alle interesserte i 22-åringen, skriver The Independent.

Ifølte The Telegraph følger også Tottenham og Inter Milan nøye med på situasjonen til Manchester United-angriperen.

Det nærmer seg sommer, noe som igjen betyr at Antoine Griezmann vil bli koblet til en overgang bort fra Atletico Madrid nok en gang. Ifølge The Mirror vil den spanske hovedstadsklubben nå tilby 27-åringen en avtale med en lønn på i nærheten av 300.000 pund i uka for å få ham til å bli.

AS Roma-president James Pallotta avviser at keeper Alisson vil forlate klubben i sommer, til tross for stor interesse fra blant andre Liverpool, skriver Football Italia. Brasilianeren har storspilt i Roma-målet denne sesongen.

Juventus-direktør Giuseppe Marrotta sier ifølge Tuttosport at han vil få Emre Can til å bestemme seg for hvilken klubb han vil spille for innen ti dager. Italienerne har vist stor interesse for Liverpool-spilleren, som snart står uten kontrakt, men den siste tiden skal også Real Madrid og Bayern München ha kastet seg inn i kampen om 24-åringen.

De regjerende italienske mesterne vurderer også et bud på Tottenhams Mousa Dembele, skriver London Evening Standard. 30-åringen imponerte blant annet med en strålende kamp i Torino da lagene møttes i Champions League denne sesongen.

Gareth Bale kommer ikke til å forlate Real Madrid i sommer, sier spillerens agent ifølge ESPN. 28-åringen skal være ønsket videre i hovedstadsklubben, til tross for at han har måttet finne seg i å stå over flere viktige kamper denne sesongen.

Valencia håper å kunne sikre seg Manchester Uniteds Andreas Pereira på en permanent avtale, melder AS. 22-åringen har vært lånt ut fra Manchester United til Valencia denne sesongen.

