Onsdagens Premier League-rykter

José Mourinho og Josep Guardiola skal ha samme spiller i kikkerten.

Den brasilianske midtbanemannen Fred ser ut til å bli en ettertraktet herre i sommer. Manchester City skal ha Sjakhtar-spilleren på ønskelisten, men også Manchester United ønsker å hente brassen. Ifølge The Mirror ser United-manager José Mourinho på Fred som en perfekt erstatter for Paul Pogba, som kan være på vei bort fra klubben.

PSG kan bli neste stopp for Pogba, skal vi tro Daily Mail. Den franske storklubben skal være interessert og United håper at ikke financial fair-play-reglene setter en stopper for at PSG kan hente stjernen. Samtidig meldes det at verken Real Madrid eller Barcelona har vist stor interesse for Pogba. Tirsdag meldte samme Daily Mail at Mourinho skal ha mistet tålmodigheten med Pogba og er derfor villig til å la ham dra.

Express på sin side hevder at Real Madrid vurderer et bud på Pogba, men Real Madrid-president Florentino Perez kommer ikke til å gjøre noe framstøt mot franskmannen, med mindre han senker lønnskravet.

Manchester City ønsker å hente PSG-profilen Kylian Mbappe og Bayern München-stjernen Thiago Alcantara i sommer, melder Sky Sports.

Norwich-spilleren James Maddison er ønsket av flere store klubber i Premier League og Tottenham, Arsenal, Everton og Manchester City vurderer alle en overgang for spilleren i sommer, ifølge Telegraph.

Borussia Dortmund ønsker å sikre seg Chelsea-spissen Michy Batshuayi på permanent basis, etter at belgieren har imponert på lån i vinter. Det kommer til å koste tyskerne rundt 50 millioner pund. Batshuayi er for tiden ute med skade, men Dortmund skal likevel ønske overgangen, melder The Mirror.

Chelsea vil gjøre et forsøk på å hente Nice-spilleren Jean Michael Seri i sommer. Prislappen skal være på rundt 35 millioner pund, men det er ventet at Seri selv ønsker å se an hvem som er manager i Chelsea neste sesong, før han tar et valg, skriver The Mirror.

Manchester Uniteds Luke Shaw skal fortsatt ikke ha tatt en avgjørelse rundt framtiden. Backen skal ha et trøblete forhold med manager José Mourinho og er usikker på om han vil skrive ny kontrakt med Old Trafford-klubben, eller dra videre, ifølge ESPN.

Barcelona ønsker Anthony Martial fra Manchester United og spanjolene skal være villig til å bla opp rundt 60 millioner euro for å få franskmannen. Fulham-kometen Ryan Sessegnon skal også stå på ønskelisten til Barcelona, melder Daily Mail.

Liverpool og Tottenham er blant klubbene som jakter den serbiske vingen Andrija Zivkovic. De to Premier League-klubbene har sendt speidere for å følge Benfica-profilen, hevder The Sun.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino tror at sommerens overgangsvindu, som stenger før sesongstart i Premier League, vil være en fordel for Spurs og at det vil gi klubben en sjanse til å få en bedre start på sesongen, skriver ESPN.

Huddersfield ønsker å forlenge med manager David Wagner. 46-åringen har imidlertid blitt koblet med jobben i tyske Borussia Dortmund, melder The Huddersfield Examiner.

Aston Villa-stjernen Jack Grealish er ønsket av Leicester. Det er ventet at 22-åringen vil forlate Villa Park, om Birmingham-klubben ikke rykker opp igjen til Premier League nå i vår, ifølge The Mirror.

Fraser Forster ser ut til å være på vei bort fra Southampton og kystklubben vurderer 33 år gamle Keiren Westwood fra Sheffield Wednesday som en erstatter for den store burvokteren, ifølge The Sun. Både Celtic og Leeds skal være interessert i Forster.

