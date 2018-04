Onsdagens Premier League-rykter

Denne superstjernen kan havne i engelsk fotball.

Vi starter denne ryktespalten i Manchester, der Manchester City-sjef Pep Guardiola skal ha et ønske om å gjenforenes med tidligere Barcelona-elev Andres Iniesta (33) på Etihad. Det er spanske AS som skriver at Manchester City ønsker å hente den rutinerte spilleren i sommer. Iniesta kobles også til kinesisk fotball og franske PSG.

Championship-mesterne Wolverhampton har allerede startet planleggingen av neste sesong, og nå skriver The Sun at ulvene ønsker å signere Manchester City-forsvarer Eliaquim Mangala. Midtstopperen skal i likhet med kollega John Stones være til salgs, hevder avisen.

The Telegraph er uenige og mener Stones ikke er til salgs. De skriver at den tidligere Everton-spilleren fortsatt er i planene til manager Pep Guardiola.

Chelsea kommer ikke til å selge Alvaro Morata eller Tiemoue Bakayoko i sommer, hvis de ikke ber om å bli solgt fra klubben, skriver The Telegraph. Det skal fortsatt være tro og håp om at duoen skal slå gjennom for fullt i den blå drakten.

Svenske Emil Forsberg er koblet til Liverpool og en rekke andre klubber etter storspill for RB Leipzig. Mandag kom det en kryptisk melding fra Forsbergs Twitter-konto, som mange nå lurer på om kan ha vært svenskens farvel til den tyske storklubben. - Takk for alt, skrev Forsberg kort på sin konto, dagen før det ble klart at han ikke lenger blir å finne på banen for RB Leipzig denne sesongen. Spørsmålet er hvorvidt svensken blir å finne i Leipzig til neste sesong.

Manchester United skal ha siktet seg inn på Tottenhams Danny Rose, melder den engelske avisen The Guardian. De skriver at United ønsker å forsterke på backplassen denne sommeren. Det skal i stor grad handle om både høyre- og venstrebackplass hos de rødkledde, og Rose skal være øremerket for plassen på venstre. Les mer her.

Ifølge The Sun skal Manchester United være klare til å tilby 40 millioner pund pluss Luke Shaw i bytte for å sikre signaturen til Danny Rose.

Arsenal-koblede Carlo Ancelotti er favoritt til å ta over som Italias landslagssjef i fotball. Ifølge flere italienske aviser er han tilbudt jobben. Les mer her.

Samtidig hevder The Mirror at tidligere Barcelona-manager Luis Enrique er favoritt til å overta den ledige jobben på Emirates.

Arsenal må uansett betale manager Arsène Wenger lønn ut kontraktsperioden etter at han må forlate klubben ett år før tiden, skal vi tro rapportene i engelsk presse. Den engelske avisen Daily Mail mener å vite at franskmannen fikk sparken, og at 68-åringen sto fast på at han ville ha sin lønn også neste år selv om han ikke leder klubben. Sum: 100 millioner kroner

