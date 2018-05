Onsdagens Premier League-rykter

Chelsea-stjernen sier han har en stor avgjørelse å ta i sommer.

Chelsea-stjernen Eden Hazard kobles stadig med Real Madrid og i et intervju gjengitt av The Mirror gir belgieren beskjed om at han er svært spent på å se hvilke spillere Stamford Bridge-klubben klarer å hente inn i sommer. En kryptisk Hazard avslører også at han har en stor avgjørelse å ta denne sommeren, uten å spesifisere hva han sikter til.



Manchester United skal føle seg trygge på at de klarer å lande Tottenham-stopperen Toby Alderweireld denne sommeren. Manager José Mourinho skal være villig til å bruke rundt 40 millioner pund på belgieren. Alderweirelds framtid i Tottenham er høyst usikker, og partene ser ikke ut til å bli enig om ny kontrakt, melder London Evening Standard.

United skal også være i samtaler med Nottingham Forest for å sikre seg backen Matthew Bondswell. Det 16-år gamle talentet skal også ha fått tilbud om proffkontrakt med sin nåværende klubb, men har enn så lenge ikke undertegnet den, melder Daily Mail.

United må angivelig belage seg på konkurranse fra Barcelona i kampen om Sjakhtar-spilleren Fred. Det melder Mundo Deportivo.

Napoli skal ha satt en prislapp på rundt 100 millioner euro på sin ettertraktede stopper Kalidou Koulibaly. Klubbdirektør Cristiano Gluntoli sier til radistasjonen Radio Kiss Kiss Napoli at klubben kun vil vurdere gigantiske bud på spilleren. Både Arsenal og Manchester United har blitt koblet med den aktuelle spilleren.

Leicester-stopper Harry Maguire har en viktig avgjørelse å ta etter sommerens VM-sluttspill. Maguire er nemlig ønsket av en rekke klubber i Premier League og det er ventet at det vil tikke inn flere bud på spilleren i løpet av sommerferien, hevder The Mirror.

Liverpool er i ferd med å sikre seg 20-åringen Isaac Christe-Davies på gratis overgang. Midtbanespilleren fikk ikke ny kontrakt i Chelsea, men skal ha imponert på prøvespill hos de røde, skriver ESPN.

Mer og mer peker mot at Mikel Arteta blir ny Arsenal-manager. Ifølge The Independent skal 36-åringen nå være svært nær en avtale med sin gamle klubb og bli Arsène Wengers erstatter i londonklubben.

Arsenal skal også ha holdt samtaler med Nice-spilleren Jean Michael Seri. 26-åringen er svært ettertraktet og selv om Arsenal er på banen, er det Chelsea som er favoritter til å sikre seg spilleren, ifølge Mirror.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino kobles med Chelsea, men argentineren kommer etter alle solemerker til å takke nei til alle framstøt fra de blå og bli værende i Spurs, melder Daily Star.

Everton må punge ut 6 millioner pund for å kvitte seg med Sam Allardyce som manager, skriver Daily Express. Det er ventet at klubben ønsker å erstatte veteranen med Marco Silva.

Leicester-spilleren Callum Elder har vært på lån i Wigan og nå ønsker League One-klubben å gjøre avtalen permanent, skriver Daily Mail.

