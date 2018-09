Onsdagens Premier League-rykter

Liverpool-spiller og Arsenal-spiller kobles med Barcelona.

Barcelona er på desperat jakt etter en venstreback og har sett seg ut to mulige alternativer fra Premier League. Liverpools Alberto Moreno og Arsenals Nacho Monreal er to spillere som vurderes av den katalanske storklubben, skal vi tro Mundo Deportivo.

Tuttosport i Italia nekter å gi slipp på Paul Pogba-ryktene og hevder at Juventus vil gjøre et forsøk på å hente den franske midtbanespilleren tilbake fra Manchester United neste sommer. Videre meldes det at Juventus også ønsker Marcelo fra Real Madrid, selv om brasilianeren skal ha gjort det klart at han ikke har noen planer om å fortale Madrid.

Manchester City-spilleren Ilkay Gündogan skal være beredt på å vrake interessen fra Barcelona og ønsker i stedet å åpne forhandlinger om en ny avtale med de lyseblå, skriver The Sun.

Arsenals Stephan Lichtsteiner slår tilbake mot rapporter om at han planlegger å legge opp og hevder at han fortsatt har en kropp som en 28-åring, ifølge Daily Mail.

Atletico Madrids sportsdirektør, Andrea Berta, skal være favoritt til å fylle en lignende rolle i Manchester United. Etter en tung sommer på overgangsmarkedet planlegger storklubben å ta grep om rekrutteringsprosessen på Old Trafford, melder London Evening Standard.

John Terrys mulige overgang til russiske Spartak Moskva er i ferd med å sprekke. 37-åringen skal ha kommet til enighet med klubben om en ettårsavtale, men nå meldes det at Terry og hans famille er i tvil om de ønsker å flyte til Moskva, skriver The Mirror.

Liverpool-vingen Lazar Markovic ble forsøkt solgt i sommer, uten hell. Nå har serberen blir nedgradert til å spille og trene med klubbens U23-lag, ifølge Liverpool Echo.

Theo Walcott har fått en fin start på sesongen i Everton, men nå tyder det meste på at han går glipp av kampen mot West Ham på grunn av en skade. Det er likevel ventet at Walcott kan være tilbake til møtet med sin tidligere klubb, Arsenal, den 23. september, melder Telegraph.

Chelsea-profilen Willian ble koblet med Manchester United og Barcelona i sommer, men sier nå at han aldri hadde planer om å forlate londonklubben. Willian sier at han håper å bli i klubben de fem neste årene, skriver Sky Sports.

Tottenhams Toby Alderweireld var ifølge The Mirror Manchester Uniteds førstevalg i stopperjakten denne sommeren, men de røde var ikke villig til å betale mer enn 40 millioner pund for belgieren. Alderweireld sier selv i et intervju at han ikke ønsket seg vekk fra londonklubben.

PSG-profilen Adrien Rabiot står uten kontrakt etter den inneværende sesongen og franskmannen har blitt koblet med både Liverpool og Barcelona i det siste, men trener Thomas Tuchel sier nå at han har tro på at stjernen skal signere en ny kontrakt med PSG, ifølge Mirror.

