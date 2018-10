Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United lar seg ikke stresse av ryktene rundt superstjernen.

Ikke en dag går uten at det skrives om José Mourinho og Manchester United i balløyas mange kulørte blekker. Ifølge The Sun skal Mourinho nå i møte med direktør Ed Woodward og de to skal angivelig snakke ut om tingenes tilstand, før klubben har styremøte torsdag.

Det har vært rykter rundt at United-keeper David De Gea ikke ønsker å forlenge med klubben, men skal vi tro ESPN så skal storklubben ta det hele med stoisk ro. Partene skal ha vært i samtaler rundt en ny avtale siden august, uten å komme til enighet, men United lar seg ikke stresse.

Chelsea følger nøye med på hva tidligere manager Antonio Conte foretar seg om dagen. Italieneren fikk sparken i londonklubben i sommer, men partene skal fortsatt ikke være enige om kompensasjon for dette, og siden Conte nå kobles med klubber som Manchester United og Bayern München, kan dette ifølge Telegraph påvirke vilkårene i sluttpakken fra londonklubben.

Thierry Henry kobles for tiden med alle ledige jobber på markedet. Tirsdag ble han nevnt i forbindelse med jobben i Aston Villa og nå melder The Sun at franskmannen kan overta etter Leonardo Jardim i gamleklubben Monaco.

The Times melder også om Monacos interesse for Henry, og legger til at dette kan forbedre sjansene for at John Terry blir ny manager i Aston Villa.

Når det gjelder Terry i den rollen, hevder The Mirror at den tidligere stopperen, som nylig la opp, skal ha bred støtte blant spillerne i Birmingham-klubben.

Manchester City kobles med en retur for vidundergutten Jadon Sancho, som sist sommer gikk fra nettopp City til Borussia Dortmund i Tyskland. Ifølge Manchester Evening News skal City nå ligge best an i kampen om å hente 18-åringen tilbake til balløya, selv om de lyseblå får konkurranse fra flere andre toppklubber i Premier League.

Tottenham har sett seg ut Lyons gullgutt Tanguy Ndombele og kan gjøre et framstøt mot 21-åringen allerede i januar, skriver Mirror.

Liverpools Alberto Moreno er én av flere venstrebacker som kan bli aktuelle for Barcelona i vintervinduet, hevder Mundo Deportivo.

Manchester United skal være interessert i Fiorentina-stopper Nikola Milenkovic og manager José Mourinho skal ha planer om å personlig reise for å speide på 20-åringen under landslagspausen, melder Talksport.

Stoke-keeper Jack Butland ønsker seg angivelig tilbake til en Premier League-klubb og burvokteren skal ha avsluttet samarbeidet med agenten han har hatt i mange år, i håp om at et agentbytte kan sikre ham en overgang, skriver Telegraph.

Manchester City planlegger samtaler med tyske Leroy Sané om en ny kontrakt, til tros for at 22-åringen har vært litt ut og inn av laget denne sesongen, ifølge The Sun.

Inter-spissen Mauro Icardi er nok en våt drøm for mange Premier League-klubber, og ifølge spillerens agent har han enn så lenge ikke startet samtaler med Milano-klubben om en ny avtale. Ifølge agenten skal Icardi per nå ha en utkjøpsklausul på rundt 96 millioner pund, skriver Goal.

