Oppgitt TV 2-Jesper: - Sånn kan vi ikke fortsette å slippe inn mål. Da kommer vi aldri til VM eller EM

Jesper Mathisen mener Slovakia-kampen var et klart steg i riktig retning, men er bekymret over baklengsmålene som rir A-landslaget.

Norge var i ferd med å avslutte landslagsåret med 0–0 borte mot Slovakia tirsdag, men et overtidsmål sørget for tap og en ny nedtur.

Rune Jarstein hadde vartet opp flere redninger før Slovakia omsider lyktes. Etter kampen stormet Norges bestemann rett i spillerbussen uten å snakke med mediene.

- Jarstein var banens beste. Han var outstanding. Vi mangler veldig mye i Norge for å bli et godt landslag, men vi har en keeper i topp europeisk klasse. Han har levert store ting i Bundesliga og kampen mot Slovakia var strålende. Du så bare hvor fortvilet og forbannet han var over det målet på overtid. Der så vi den gode, gamle Jarstein med sitt temperament. Han er spilleren der ute som var nær å berge uavgjort for Norge, sier Mathisen.

Like imponert er ikke den tidligere stopperen over forsvarsarbeidet forut for overtidsmålet.

- Målet som er altfor enkelt. Vi hadde alle mann bak ballen og egentlig full kontroll, men likevel glipper det. Det er en heading inn i banen fra Birger Meling og plutselig får vi en slovakisk pasning som åpnet hele forsvaret før Jørgen Skjelvik ble rundlurt i neste situasjon. Det har vi ikke råd til internasjonalt. Sånn kan vi ikke fortsette å slippe inn mål. Da kommer vi aldri nærheten av verken VM eller EM, sukker TV 2-eksperten overfor NTB.

Ikke i nærheten offensivt

Mathisen mener imidlertid at man så framgang fra den svake 0-2-kampen mot Makedonia lørdag, noe landslagssjef Lars Lagerbäck også var tydelig på.

- Det er selvfølgelig veldig skuffende at man slipper inn mål på overtid. Det var klar defensiv forbedring etter det vi så mot Makedonia. Norge fremstår som et solid og godt kollektiv bakover. Landslagssjefen er også opptatt av holdninger, og det så vi mye mer av mot Slovakia. Men offensivt var det veldig skuffende. Vi skapte vel ikke mer enn en sjanse helt på tampen.

- Offensivt er vi ikke i nærheten. Da blir totalinntrykket at vi ikke er i nærheten. Slovakia spilte litt med håndbrekket på, og da er det enda mer skuffende at vi ikke kommer til flere innlegg. Og de innleggene som kommer var jo ikke av bra nok kvalitet til verken å sette stoppere eller keeper i trøbbel på noe vis. Det tror jeg Lagerbäck er betenkt over, sier Mathisen.

Flere tap enn seirer i 2017

Norge endte landslagsåret 2017 med tre seirer, to uavgjort og fire tap.

- Jeg mener vi er på rett vei, men spørsmålet er om vi har spillerne til å spille den fotballen Lagerbäck vil spille. Jeg var tvil da han kom, og jeg er i enda større tvil nå. Vi klarer ikke å levere stabilt. Vi kan ha enkelte gode prestasjoner mot svakere motstand, men det vi har sett her nede, er ikke i nærheten av det vi håpet det skulle være.

- Det har vært et skuffende landslagsår, men Lagerbäck må få mer tid. Han har mye å lære dette laget, og vi må ha med våre beste menn, som Joshua King og Sander Berge, sier den tidligere Start-forsvareren.

