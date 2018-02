Ordbruken til dommeren fikk mange til å stusse: - Feilvurdering

Premier Leagues dommerforening med pressemelding etter at Jonathan Moss spurte fjerdedommeren om han hadde sett noe på «TV» under Anfield-dramaet.

Oppgjøret mellom Liverpool og Tottenham på Anfield søndag kveld ble et drama av de sjeldne og selve kampen endte med uavgjort 2-2.

Det var spesielt to straffesituasjoner som skapte debatt i etterkant av kampen. Først fikk Harry Kane straffe da han ble lagt i bakken av Loris Karius, og på overtid fikk Erik Lamela staffe da han ble sparket av Virgil van Dijk inne i feltet. Spesielt den første situasjonen skapte forvirring.

TV-bildene viste nemlig at Kane var offside i det ballen ble spilt framover, men de viste også at ballen gikk via Dejan Lovren og fram til spissen.

Dommer Jonathan Moss blåste straffe da Kane gikk i bakken, men gikk så bort til linjemannen for en prat, før han tok den endelige avgjørelsen.

Under samtalen mellom Moss og linjedommer Eddie Smart, ble det imidlertid sagt noe som fikk mange til å stusse. Moss spurte nemlig fjerdedommer Martin Atkinson, via sambandet, om han hadde fått med seg noe av situasjonen med Lovren via TV. Det er som kjent ikke åpnet for videodømming i Premier League og dette testes kun i FA-cupen.

Premier Leagues dommerforening la mandag kveld ut en pressemelding der de ønsker å forklare hva Moss mente med dette spørsmålet.

- Feilvurdering

I pressemeldingen heter det:

«Jon Moss var i god posisjon for å se at en Liverpool-spiller var borti ballen før den havnet hos Kane inne i 16-meteren. Han så også at Kane ble felt av Karius. Men, på grunn av det store tempoet i angrepet, var han usikker på hvilken Liverpool-spiller som var borti ballen. Eddie Smart, som hadde fått med seg at Kane var i offside da ballen ble spilt, ønsket en redegjørelse på om hvorvidt Lovren var borti ballen med «vilje». Det førte til et øyeblikks forvirring da Smart spurte om Lovren hadde vært borti ballen. Moss visste at en Liverpool-spiller var borti ballen, men visste ikke at det var Lovren. Han spurte derfor fjerdedommer Atkinson og har innrømmet at det å bruke ordet «TV» var en feilvurdering».

«Atkinson svarte ikke på spørsmålet og var ikke involvert i avgjørelsen. Etter å ha reflektert over det som ble sagt, skjønte Moss at Lovren hadde vært borti ballen og at det ikke var offside. Han dømte derfor straffe. For å unngå all tvil, Atkinson så ikke på en TV-skjerm og videreformidlet heller ikke noe informasjon til dommerteamet ute på banen», heter det.

The Times-journalist Oliver Kay slår seg imidlertid ikke helt til ro med denne forklaringen og skriver følgende på Twitter mandag kveld:

- Feilvurdering? På hvilken måte? Hva mente Moss egentlig med: Martin, har du sett noe på TV? Og, om han mente det som det virket som han mente, er PGMOL (Premier Leagues dommerforening) okay med det?

Straffen endte med at Karius reddet skuddet fra Harry Kane og på det tidspunktet sto det fortsatt 1-1 mellom de to lagene på Anfield.

Forklarer «med vilje»

Dommerforeningen ønsker videre å klargjøre hva de mener med at Liverpools Lovren var borti ballen «med vilje», og skriver:

«Tolkningen av det å sparke ballen «med vilje» tar hensyn til hvorvidt spilleren gjorde et bevisst forsøk på å sparke ballen. Det tar ikke hensyn til om ballen ender opp der spilleren ønsker at den skal ende opp».

Etter den dramatiske straffesituasjonen sendte Mohamed Salah Liverpool opp i 2-1, før Kane utlignet til 2-2 på kampens andre straffespark.

Premier Leagues dommerforening kommenterer ikke omstendighetene rundt da van Dijk la Lamela i bakken for den siste straffen.

Det var Salah som sendte Liverpool i ledelsen med 1-0 tidlig i første omgang, mens innbytter Viktor Wanyama utlignet til 1-1.

Full PGMOL statement here pic.twitter.com/5Py5vESjSN — Oliver Kay (@OliverKayTimes) February 5, 2018

Mente Kane filmet

Etter kampen var det mange meninger om de nevnte straffesituasjonene og Liverpools van Dijk var blant de som uttalte seg om det hele.

- Det skjedde mye. Jeg mener den første straffen var offside, og i den andre situasjonen har dommeren allerede gjort en beslutning, før linjedommeren får han til å forandre mening. Dommeren står i tillegg mye nærmere situasjonen enn linjedommeren, fortalte van Dijk til The Times etter kampslutt.

- Jeg synes det var litt overdrevet. Han (Lamela) hoppet mellom meg og ballen, og så gikk han i bakken. Dommeren lot spillet gå videre, og jeg er veldig skuffet over at linjedommeren bestemte noe annet. Jeg mener at det ikke er straffe, og det er det samme med det første straffesparket. Jeg mener det er filming. Du ser tydelig at Kane filmer, og ingen snakker om det, kritiserer van Dijk.

Tottenhams Harry Kane slo imidlertid tilbake mot disse beskyldningene.

- Jeg hopper ikke unna, for dette er fotball. Det var definitivt kontakt og jeg gikk ned, sier Tottenham-spilleren.

