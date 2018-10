Ordinas fra Stabæk til Lillestrøm

Tidligere Stabæk-hovedtrener Toni Ordinas blir ny leder av Lillestrøms utviklingsavdeling fra januar 2019.

Det bekrefter Lillestrøm på sitt nettsted torsdag.

Ordinas ledet Stabæks A-lag fra juli 2016 til juni 2018, men har kontrakt med utviklingsavdelingen i Stabæk ut året. Fra 1. januar 2019 blir han leder i tilsvarende avdeling i LSK.

- Det er en glede å skrive under for Lillestrøm. Jeg er veldig begeistret over utgangspunktet og mulighetene som ligger her. Vi skal både utvikle spillere til A-laget og samarbeide godt med klubbene i nærområdet, sier Ordinas.

Sportssjef Simon Mesfin er fornøyd med signeringen.

- Vi har tatt store steg i utviklingsavdelingen den siste tiden. Så var spørsmålet: Hvordan skal vi ta det neste steget? Da kom navnet til Toni Ordinas fort opp. Og da handlet det om å overtale ham. Det var ikke så vanskelig, for han er godt oppdatert på norsk fotball, kjenner til både historien og mulighetene her og likte planene våre, sier Mesfin.

- Hvem kan si nei når Lillestrøm ringer? Lillestrøm er fotballkultur og har en fantastisk historie. Men også fremtidsmulighetene her er veldig store, sier Toni Ordinas.

