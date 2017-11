Origi-tabbe da Lillestrøm tapte

LSK-keeper Arnold Origi vil ikke erkjenne at baklengsmålet var noen keepertabbe.

LILLESTRØM - MOLDE 0-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen):

Lillestrøm berget plassen i Eliteserien, til tross for straffebom og tap, men det var ikke det som stjal mest oppmerksomhet på Åråsen.

I kampens 14. minutt sørget en meget tøff Ibrahima Wadji for 0-1 til Molde, etter at han vant en luftduell mot keeper Arnold Origi og Mats Haakenstad.

LSK-keeperen feilberegnet situasjonen grovt, og rakk ikke først fram i duellen.

Origi plantet hånda i hodet på Wadji, som ble liggende helt stille og rett ut på gressmatta etter hendelsen, sammen med Haakenstad. Det sikret Molde tre poeng.

Ville gjort det samme igjen

Etter kampslutt vil ikke Origi gå med på at baklengsmålet var noen tabbe.

- Hvis du spør meg om jeg ville gjort det annerledes hvis jeg fikk muligheten igjen, så ville jeg sagt nei. Jeg har vært i slike situasjoner hundre ganger, og vanligvis spretter ballen inn til meg, sier Origi til Nettavisen.

Han erkjenner imidlertid at han nok kanskje burde ha ventet lenger inne i egen sekstenmeter, så lenge Haakenstad hadde brukbar kontroll i løpsduellen med Wadji.

- Ja, kanskje, men jeg beregnet at ballen skulle sprette. Ballen spratt rett opp, og da var det for sent. Jeg kunne ikke vente, det ville blitt dumt uansett. Jeg måtte fullføre og se hva som skjedde, forteller LSK-keeperen.

Han smiler tappert, og mener selv det må ha sett komisk ut for tilskuerne.

- Men sånn er livet til en keeper, sier Origi.

Solskjær liker fryktløse spisser

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær var godt fornøyd med tre poeng.

Han skryter uhemmet av målscorer Wadji, og måten han gjør målet på.

- Vi har jobbet litt med det. Deres utspill, første- og andreduell, og så skulle vi stikke inn i bakrom. Tromsø scoret slik mot dem, hvor de headet inn i bakrom. «Ibra» var tøff, startet på mange gode løp i dag, og han er knalltøff som kun ser på ballen, sier Solskjær til Nettavisen.

Den tidligere Manchester United-spissen forteller at han elsker spillertyper som ikke viser svakhet i dueller.

- Jeg liker spillere som ikke snur ryggen til. Han er tøff nok, stikker hodet fram. Det er verdt det. Når du er spiss, så ofrer du deg for å score mål, smiler Solskjær.

Selv om Molde tok tre poeng, og har sølvmedaljen langt nede i lomma, nekter han å ta noe på forskudd.

Foran den siste serierunden, ligger Molde tre poeng foran Sarpsborg 08, og de har ett mål bedre målforskjell.

- Sølvet er ikke sikret. Vi må holde nullen i neste kamp, ta minst ett poeng, og vi er ikke fornøyd før det er sikret, forteller han.

Keepertabbe

I sure minusgrader på Åråsen, var det Molde som var hetest fra start.

Gjestene rullet opp flere brukbare halvsjanser, uten uttelling.

Men det tok ikke lang tid før gjestene satte ballen i nettmaskene.

Ibrahima Wadji var i løpsduell med Mats Haakenstad om ballen, samtidig som Arnold Origi kom ut. Alle tre gikk i duell samtidig, men det var Molde-spilleren som vant duellen.

Uredd og med livet som innsats, knuste han de to Lillestrøm-spillerne i duellen, og ballen trillet rolig over målstreken, mens alle tre spillerne ble liggende paddeflate igjen på gresset, med smerter.

Lillestrøm nærmet seg voldsomt en utlikning mot slutten av første omgang.

Nærmest kom Chigozie Udoji, som kom alene med Andreas Linde, men avslutningen var av den svake sorten, og sisteskansen reddet meget enkelt.

I omgangens siste minutt var det kun en strålende Linde som hindret utlikning.

Udoji herjet i luftrommet, og fikk avgårde en meget god heading, men Moldes sisteskanse viste enorm reaksjonsevne og fistet ballen over mål.

Gigantsjanser til vertene

Lillestrøm tok kommandoen fra start i andre omgang, og i løpet av ett minutt fikk de to enorme sjanser til å utlikne.

Først slo Simen Rafn et nydelig frispark inn i bakrom, som Erik Brenden klarte å sette over mål, til tross for at han var relativt upresset.

Sekunder senere slo Rafn nok et presist frispark, og denne gangen var det Frode Kippe som ruvet høyest i feltet, men Linde vippet ballen over mål på ny.

Vertene dominerte spillet i andre omgang, og etter 72 minutter burde Oduji scoret, etter at han ble headet gjennom av Aleksander Melgalvis. Volleyforsøket gikk imidlertid en halvmeter utenfor.

Tre minutter senere sto Melgalvis helt fri i boksen, fikk et strøkent innlegg, men Lillestrøm-spilleren bommet regelrett på ballen fra seks meters hold.

I det 82. minuttet fikk vertene straffespark etter at Frode Kippe ble lagt i bakken.

Marco Tagbajumi gikk fram for å ta det, men Linde gjettet riktig hjørne og reddet fint.

