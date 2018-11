Ousmane Dembélé angivelig saksøkt etter å «glemt» å rydde ut av Dortmund-leiligheten

Skal ha forsømt ryddesjauen i den gamle boligen. Nå har Barça-profilens rådgivere hatt krisemøte med klubbledelsen.

Ting har ikke gått helt på skinner for Ousmane Dembélé (21) siden overgangen fra Borussia Dortmund til Barcelona i fjor sommer, med lite spilletid og til tider manglende selvtillit.

Men heller ikke på hjemmebane, en tidligere sådan, går det veien for franskmannen.

Bild skriver, ifølge Goal, at lynvingen står overfor en disputt med sin tidligere utleier fra tiden i Tyskland, etter at Dembélé skal ha droppet å rydde seg ut av leiligheten.

Eieren skal i søksmålet ha reagert på det han beskriver som «sørgelige tilstander i den utleide eiendommen. På Twitter postet Sports Witness et bilde som viser hauger med søppel og masser av klær liggende rundt omkring:

Bild report Ousmane Dembele's former landlord in Dortmund is taking legal action against the player for over €20,000. Said to have left rental home in a bad state, even leaving wardrobes, and floors, full of clothes behind. pic.twitter.com/ox3A5hIENw