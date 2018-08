Overrasket over Rosenborg: - Ingenting tilsier seriegull

Fotballekspertene tror Molde kan snappe til seg seriegullet foran Brann og Rosenborg.

Fotballekspertene som Nettavisen har snakket med, var enige om én ting: Molde ser ut til å være vinneren av sommerens overgangsvindu.

Og mens Brann har vært å finne i toppen av tabellen gjennom hele sesongen, med Rosenborg stadig hakk i hæl, tror både Kenneth Fredheim, Tor Ole Skullerud og Knut Espen «Svea» Svegaarden at Molde kan blande seg opp i gullstriden utover høsten.

De er i hvert fall bestemte på at ingen av de to topplagene har «kjøpt seg» til noe gull denne sommeren.

VI FØLGER DEADLINE DAY I NORGE LIVE HER

- Overraskende rolig

- Rosenborg synes jeg har vært overraskende rolige, sier Eurosports Kenneth Fredheim.

Vi snakker med han og hans kollega, Tor Ole Skullerud, på søndag, dagen før trønderne bekrefter at de har hentet den serbiske midtbanespilleren Djordje Denic fra klubben Rad. Samme kveld hevder imidlertid Adressa at Serie A-klubben Atalanta er ute etter Rosenborgs midtbanespiller Anders Trondsen.

Sånn sett kan status på Rosenborgs midtbane være omtrent den samme når det norske overgangsvinduet stenger på onsdag.

SKEPTISK: - Ingenting tilsier Rosenborg-gull, mener Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

- Særlig er jeg overrasket med tanke på at de fortsatt har en mulighet til å komme seg ut i Europa. Det må jeg si, fortsetter Fredheim.

- Ingenting tilsier seriegull

Han mener Rosenborgs interesse for Liverpool spanske unggutt Pedro Chirivella, som til slutt takket nei til en overgang til norsk eliteserie, tyder på at trønderne har vært villige til å bla opp solide summer for en overgang. Fredheim hadde også sett for seg at klubben ville gjøre mer for å sikre seg en spiller som Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen, som ifølge Eurosport-kommentatoren ville passet perfekt inn på Rosenborgs midtbane.

- Per nå er det ingenting som tilsier at Rosenborg skal ta seriegullet. Jeg synes de trenger å styrke stallen, det er det ingen tvil om, sier Fredheim til Nettavisen - altså før signeringen av Denic.

Han fikk se et Rosenborg-lag som på søndag kun klarte 1-1 mot nedrykkskandidaten Stabæk hjemme på Lerkendal. Det er liten tvil om at det fortsatt gjenstår en del før trener Rini Coolen har laget som trengs for å sikre gullet i årets serie.

- Klassespiller

VG-journalist Knut Espen «Svea» Svegaarden kjenner litt til Denic, og mener Rosenborg har truffet godt med signeringen.

- Det er en klassespiller som trolig går rett inn på sentral midtbaneplass. Han har potensial til å bli meget god, sier Svea til Nettavisen.

Han vil helst ta praten etter at overgangsvinduet har stengt, ettersom det fortsatt kan skje mye de neste timene. Men han innrømmer at han er usikker på trøndernes sommerhandel.

RACE MELLOM FLERE: - Rosenborg er spørsmålstegnet, sier Knut Espen Svegaarden (til høyre), og mener Molde kan blande seg inn i tetstriden.

- Rosenborg er spørsmålstegnet her, sier Svea.

- Det de har sagt er at de skal forsterke. Spørsmålet er om Denic blir en erstatter for Anders Trondsen, eller om de velger ikke å selge ham. Alt rundt Rosenborg er ganske usikkert, for de har noen spillere som er veldig attraktive for andre klubber. Både Birger Meling og Anders Trondsen kan de få en del penger for. Så spørs det om noen av de går.

Skadeutsatt

Tor Ole Skullerud mener at det viktigste for Rosenborg er å få skadde spillere på beina igjen. Spesielt på kanten har trønderne vært utsatt for mye skadeavbrekk: Både Pål André Helland, Yann-Erik de Lanlay og Samuel Adegbenro har vært ute i deler av sesongen med skader.

Han tror signeringen av den tunisiske angriperen IssamJebali fra Elfsborg grunner i de mange skadene.

- Jeg kjenner ikke så godt til ham, men jeg vil tro de har hentet ham som et alternativ på siden, sier Skullerud.

- Det trenger de i hvert fall, med så mange kantspillere ute som de har hatt.

Brann: - Ulike spillertyper

Hva Brann angår, har serielederne solgt forsvarsspilleren Jonas Grønner til Aalesund og Sivert Heltne Nilsen til Horsens. Som erstatter for sistnevnte har Ruben Yttergård Jenssen blitt hentet inn fra Groningen.

Bergenserne har også sikret seg Kristoffer Løkberg fra Ranheim og Thomas Grøgaard fra Odd. De to blir imidlertid ikke spilleklare før 1. januar.

FULL KLAFF: Tor Ole Skullerud mener Brann har gjort lurt i å hente inn Ruben Yttergård Jenssen.

- Det var veldig bra for Brann å få inn Ruben. Å kalle dem noen vinnere på overgangsmarkedet blir å dra det langt, men det er en viktig signering i alle fall, sier Tor Ole Skullerud.

Svea er ikke like sikker på om Brann får erstattet det de har mistet i Sivert Heltne Nilsen.

- Brann har mistet en og fått en, men det er to ganske forskjellige spillertyper. Ruben Yttergård Jenssen er jo ikke en ledertype som det Sivert Heltne Nilsen er. Det er klart det er litt forskjell der. Men de har i hvert fall fått inn en veldig god ballspiller, mener VG-journalisten.

Kenneth Fredheim tror signeringen av 30-åringen langt på vei er noe av det beste Brann kunne håpet på.

- Det virker som en veldig klok rekruttering når du først mister Heltne Nilsen. Han er en rutinert spiller som så absolutt kan bekle ankerrollen på midtbanen, med enorm rutine, pasningssikkerhet og forståelse for systemet, mener kommentatoren.

- Det gjør at de kan putte Kristoffer Barmen fram i den rollen han er best i. Det virker veldig smart av Brann.

Race mellom tre lag

Selv om vinduet fortsatt er åpent, og mye kan skje, tror de tre at gullkampen står helt åpen når en drøy tredjedel av sesongen gjenstår.

- Det mest overraskende er at Rosenborg ikke har hentet inn mer. Gullet er ikke på noen som helst måte avgjort, sier Kenneth Fredheim.

Tor Ole Skullerud tror Molde har gode muligheter til å blande seg inn i gullkampen, spesielt etter nedsablingen av Brann på søndag.

- Det blir noen flere sekspoeng-kamper for dem, som de er nødt til å vinne. Først Brann, som de slo, også må de slå Rosenborg. De har en fordel fordi de har hjemmebane. Der ligger mulighetene deres, sier den tidligere Molde- og Strømsgodset-treneren.

VG-Svea spår et rotterace mellom minst tre lag.

- I utgangspunktet står det mellom Brann, Rosenborg og Molde. Så vet vi aldri helt her; det er fortsatt kort vei ned til et lag som Sarpsborg, som har vist tidligere at de står distansen ut. De har 20 mann som nesten er like gode. Jeg tror i hvert fall at det er større sjanse for at de blir nummer fire, enn at Haugesund blir det, sier han.

Akkurat nå topper Brann tabellen, poenget foran Rosenborg. Haugesund har fire poeng opp til bergenserne, mens Molde og Sarpsborg har henholdsvis fem og seks poeng opp.

- Det kan bli en spennende høst, sier Svegaarden.

Mest sett siste uken