Overtidsdrama: Vålerenga scoret to på fire minutter

Vålerenga var i trøbbel og slet lenge mot Sandefjord.

VÅLERENGA - SANDEFJORD 2-2:

VALLE (Nettavisen): Sandefjord har en stor jobb foran seg i høst for å redde eliteserieplassen.

Før søndagens oppgjør stod de med fattige seks poeng, ni poeng bak sikker plass.

Lenge så det ut til at de skulle ta med seg alle tre poengene, men et sjanseskapende hjemmelag sørget for intens dramatikk på overtid.

Scoret etter to minutter

Sandefjord fikk en drømmestart på Intility Arena. Dommer Tom Harald Hagen blåste straffespark til bortelaget etter knapt to minutters spill.

Midtstopper Felipe Carvalho og nysigneringen Erik Israelsson løp rett i hverandre og ga Flamur Kastrati fri bane inn i feltet. Der kom Vålerengas midtstopper Ivan Näsberg på etterskudd og la felte Kastrati.

Han tok selv straffen og satte den utenfor keeper Adam Larsen Kwaraseys rekkevidde.

SJOKKSTART: Flamur Kastrati og Sandefjord jubler etter den tidlige straffescoringen.

Etter 20 minutter kom omgangens første store målsjanse, sett bort fra scoringen.

Vålerengas venstreback Sam Adekugbe slo en farlig tversoverpasning, som ble snappet opp av Flamur Kastrati.

Han sendte lagkamerat Paul Morer alene mot keeper Kwarasey, men sistnevnte reddet avslutningen med brystkassen.

Minutter senere gjorde Adekugbe samme blemme igjen. Denne gangen var det lynhurtige Mohamed Ofkir som fanget ballen og sendte av gårde et skudd som gikk over mål.

Ti minutter senere fikk Ofkir en ny mulighet da Sandefjord rullet opp gjennom et hullete Vålerenga-forsvar. Skuddet fra spiss vinkel gikk imidlertid langt utenfor mål.

REDDET ETT POENG: Ronny Deila fikk se sine elever dra i land ett poeng etter en sterk sluttspurt.

Vålerenga manglet en rekke spillere grunnet skader eller suspensjon. På midtbanen ble det derfor umiddelbart rom for svenske Erik Israelsson (29), som nylig ble hentet fra nederlandsk fotball og laget Zwolle.

Farligst på innkast

Vålerenga hadde ballen i store deler av første omgang, men Sandefjord forsvarte seg godt og Vestfold-laget var langt farligere når de nærmet seg hjemmelagets sekstenmeter.

Hjemmelaget fremstod veldig forutsigbare i sitt angrepsspill, med lite

bevegelse og var farligst på lange innkast. En rekke farlige balltap og feilpasninger inviterte Sandefjord til målsjanser.

Ti minutter før pause var det klart for Vålerengas første store målsjanse.

Hjemmelagets VM-spiller Samuel Fridjonsson slo en flott crossball til Bård Finne på venstrekanten. Bergenseren dempet ballen elegant og avanserte inn i feltet.

Vålerengas Bård Finne i duell med Sandefjords Pau Morer under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Sandefjord søndag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Avslutningen ble en lompe av et skudd, men Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen holdt likevel på å fomle ballen i eget nett.

Et par minutter før pause kom hjemmelaget på en sjelden kontring. Hurtige Chidera Ejuke avanserte på høyrekanten og sendte ballen videre til Peter Michael som var Vålerengas enslige spiss i Sam Johnsons fravær.

Michael sendte avgårde et skudd fra 17 meter som Sandefjord-keeper Johansen håndterte, uten problemer.

Vålerenga fikk en kjempesjanse før pause. Den kom på et godt slått frispark fra høyresiden. Bård Finne fant pannebrasken til debutant Erik Israelsson, men headingen gikk over fra tre meter.

Sjansebonanza

Vålerenga-trener Ronny Deila kan ikke ha vært fornøyd med hvordan laget hans fremstod i store deler av første omgang. I pausen ble Samuel Fridjonsson igjen i garderoben og laget innledet omgangen med et helt annet engasjement og tempo.

I andre omgangs første spilleminutt kom en ny stor Vålerenga-sjanse. Chidera Ejuke spilte fri Amin Nouri som kom rundt på en overlapp. Han slo et godt innlegg og foran mål ventet hodesterke Peter Michael, men headingen gikk utenfor.

Nå var Vålerenga i vinden. Like etter løp Ejuke rett igjennom Sandefjord-forsvaret, men ble ubesluttsom i avslutningsøyeblikket.

Deretter var det Peter Michael som slo et godt og lavt innlegg foran kassa, men ingen fikk avsluttet skikkelig.

Sjansebonanzaen ble rundet av med Bård Finnes forsøk fra spiss vinkel sekunder senere.

I omgangens første ti minutter tok Vålerenga over kommandoen i kampen og evnet å kombinere gode tekniske ferdigheter med effektivt angrepsspill.

Bård Finne fikk flere store muligheter, uten av avslutningene gikk dit han ønsket. Etter at hjemmelaget knapt slo et innlegg i første omgang var de nå farlig frempå, nesten hver gang de doblet på kant.

Skrek på straffe

Etter 58 minutters spill skrek hjemmelaget på straffe etter et hjørnespark. Bård Finne fikk ballen i sekstenmeteren og meies ned av Pontus Engblom. Klanen ropte på straffe, men fikk det ikke.

Vålerenga fortsatte å produsere store målsjanser og Sandefjord begynte å vise hvorfor de ikke har tatt mye poeng i år. De ble liggende lavt og forsvarte seg som best de kunne, samtidig som de benyttet enhver dødball til å hale ut tiden.

Etter 77 minutter var bortelaget på en sjelden visitt foran Vålerengas mål. Et godt innlegg fra venstresiden fant Pontus Engblom inne foran mål. Svenskens heading var velplassert, traff stolpen og trillet langs målstreken før den ble klarert.

Nå fikk Sandefjord adskillig med rom på Vålerengas banehalvdel og minutter senere var det duket for en ny scoring.

Bortelagets Mohamed Ofkir skar inn i banen fra sin venstrekant og plasserte ballen vakkert i høyre kryss bak Vålerenga-keeperen.

Ofkir, med bakgrunn fra Lillestrøm ble hentet fra Lokeren før årets sesong og var en av bortelagets beste spillere i søndagens oppgjør.

Dramatikk på overtid

Oslo-publikummet begynte å forlate stadion, men dramatikken var langt fra over. Ett minutt før slutt slo Felipe Carvalho en god ball frem til Peter Michael, som lobbet ballen over keeper og i mål til redusering.

Med seks tillagte minutter var det god tid for et hjemmelag i flytsonen å score.

Tre minutter på overtid kom utligningen. Et godt

slått hjørnespark førte til at ballen landet hos Felix Horn Myhre. Han skjøt fra 16 meter og sendte Klanen til himmels da ballen gikk i mål.

Sjanserik kamp

7008 tilskuere på Intility Arena, fikk se en kamp hvor lagene var best i hver sin omgang.

Bortelaget fra hvalfangerbyen fikk en drømmestart på oppgjøret mot

Vålerenga.

Etter knappe to minutters spill ble Flamur Kastrati felt på vei mot mål. Et

korrekt idømt straffespark, som Kastrati selv sendte i netttaket.

Hjemmelaget leverte en svak forestilling i kampens første 45 minutter, hvor Sandefjord fremstod disiplinerte og kontringssterke.

I andre omgang var det et helt annet hjemmelag som entret matta. Oslo-klubben produserte sjanser på rekke og rad, men ballen ville ikke over målstreken. Etter mange sløste sjanser var det derimot Sandefjord som økte sin ledelse til 2-0, med ti minutter igjen på klokka.

Ni minutter senere slo Felipe Carvalho en god ball frem til Peter Michael. Han lobbet ballen over en utrusende keeper og sørget for Vålerengas redusering.

Tre minutter på overtid var Felix Horn Myhre på plass på sekstenmeteren og sendte ballen i nettet, som sikret hjemmelaget ett

poeng, med et nødskrik.

