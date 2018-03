Overtidstap for Norges kvinnelandslag i fotball

Norges kvinnelandslag i fotball hentet opp to mål og jaget seier, men Australia vant åpningskampen i Algarve Cup 4-3 etter scoring på overtid.

Martin Sjögrens lag lekket mål i fjor, og landslagssjefen har jobbet med å stramme inn defensivt. Etter to seirer og bare ett baklengsmål i januarsamlingen i La Manga ble det tilbakefall onsdag.

Norge kom på etterskudd med tre baklengsmål på et drøyt kvarter i første omgang, to av dem etter unødvendige balltap, og laget slapp inn et nytt «drittmål» da Clare Polkinghorne avgjorde kampen nesten fire minutter på overtid.

Kraftig vind på lands av banen satte sitt preg på onsdagens oppgjør, som også ble spilt i til dels voldsomt regnvær.

Vendte

Elise Thorsnes ga Norge en tidlig ledelse framspilt av Kristine Minde, men Polkinghorne nikket inn 1-1 bare to minutter senere. Nye scoringer av Chloe Logarzo og Samantha Kerr, begge etter slurvete norske balltap, ga Australia 3-1-ledelse i medvinden.

Etter pause var det Norges tur til å spille med vinden i ryggen, og det førte til et realt sceneskifte. Lisa-Marie Utland nikket inn et hjørnespark i det 52. minutt, og kvarteret ut i omgangen fikk Norge straffespark da Guro Reiten ble felt. Thorsnes satte inn 3-3, og mye tydet på at det gikk mot norsk seier i tordenværet som hadde satt inn.

Norge kom til et par gigantsjanser ved Reiten og Caroline Graham Hansen, men ingen av dem fikk ballen i mål.

Stygt

I stedet slo Australia tilbake og kom til et par egne sjanser til å sikre seieren. De to første ble misbrukt, og kampen så ut til å ebbe ut med 3-3, men fire minutter på overtid avgjorde Polkinghorne.

Fire baklengsmål var langt fra det Sjögren hadde ønsket seg.

Norge må prøve å slå tilbake mot Kina fredag og mot vertslandet Portugal mandag. Portugiserne vant 2-1 i lagenes duell onsdag.

For øvrig vant Norges VM-kvalifiseringsrival Nederland 6-2 over tidligere verdensmester Japan i åpningskampen i sin gruppe.

(©NTB)

