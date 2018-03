På denne banen skulle Eliteserien 2018 sparkes i gang

Ranheims hjemmebane er så humpete og ujevn at Norges Fotballforbund har valgt å utsette seriepremieren.

OSLO / RANHEIM (Nettavisen): Det melder Eurosport og Brann lørdag kveld.

- Kampen mot Ranheim er utsatt grunnet dårlige baneforhold. Brann støtter avgjørelsen, skriver klubben på Twitter.

Også Norges Fotballforbund ved Nils Fisketjønn bekrefter overfor Nettavisen at kampen ikke spilles som planlagt.

- Vi beklager på det sterkeste, skriver Ranheim etter at avgjørelsen er tatt.

Norges Fotballforbund hevder en rekke tiltak har vært satt inn for å berge seriepremieren.

- NFF har hele tiden fått positive tilbakemeldinger på at banen skulle bli spilleklar. Under dommerens befaring i dag, ble det likevel konkludert med at banen fortsatt var for ujevn enkelte steder, og at det ville utgjøre en for stor skaderisiko. Hensynet til spillernes helse må alltid gå foran, og NFF tar dommerens beslutning til etterretning, sier seksjonsleder for kampadministrasjon i NFF, Rune Pedersen, i en pressemelding.

NFF vil i samråd med klubbene beramme den utsatte kampen på mandag.

Reaksjonene har selvsagt strømmet inn etter utsettelsen. Flere i Fotball-Norge raser mot den pinlige innledningen på sesongen.

LES: Fotball-Norge raser: - For en parodi! Det er komplett utrolig

Eliteserien 2018 skulle ifølge planen sparkes i gang med kampen mellom Ranheim og Brann klokken 18, men tele etter den kalde vinteren har ført til utfordringer for banemannskapet i Trondheim.

Branns sportssjef Rune Soltvedt forteller at han er fornøyd med at kampen ble utsatt. Han mener at det ikke hadde vært forsvarlig å utsette spillerne for de vanskelige forholdene.

- For det første, så er dette en stor avgjørelse å ta, men vi mener at for spillernes sikkerhet så er dette den riktige avgjørelsen. Vi har sett banen, og trente der i går, og det er rett og slett ikke en bane det er forsvarlig å spille på, sier Soltvedt til Nettavisen.

Han er også klar på at han er misfornøyd med dialogen og NFFs håndtering av situasjonen.

- Vi har vært veldig, veldig kritiske til dette. Brann burde ikke engang ha reist opp. Vi har hatt en dialog med Ranheim, NFF og kampdelegat. Tidligere denne uken fikk vi høre at kampen skulle spilles. Vi så først i går hvor ille banen var, og da tok vi umiddelbart kontakt med NFF. Vi reiste opp til banen igjen tidligere i dag, og opplevde dette som like ille. Dette var vår vurdering, sier Soltvedt.

Ranheim forsøkte i timene før kampstart å bruke dampveivals for å jevne banen, men uten hell.

- Det er for å jevne de verste plassene med størst teleforhøyninger. Det var det så hardt at verken undervarme eller overvarme har gjort forskjell siste dagene. Enkelte plasser har en liten forhøyning, som vi bruker dampveivals for å jevne, sa mediesjef Christian Lauritsen i Ranheim Fotball til Bergensavisen.

Ifølge NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn er det kveldens hoveddommer Espen Eskås som skulle vurdere om det blir kamp.

Han har altså nå vurdert det hensiktsmessig å utsette.

- Verre enn ventet

Nettavisens reporter møtte på Ranheim-keeper Even Barli før kampstart.

- Det blir ingen korte utspill på deg i dag, Even.

- He-he... Vi får se ... Det ser verre ut enn jeg ventet det ville være i dag, ja, sier Barli.

Nå er altså kampen utsatt.

Nettavisen kommer tilbake med flere reaksjoner utover kvelden.

Slik ser det ut på Extra Arena rett før seriestart.

Slik ser det ut på Extra Arena rett før seriestart.

Slik ser det ut på Extra Arena rett før seriestart.

Brann svært kritiske til at det skal spilles @eliteserien-fotball her i dag. Nå jobber en dampveivals for fulle mugger. Dommeren inspiserer banen på nytt kl 1630. Kan bli avlysning, men lite trolig #ESNball pic.twitter.com/ihZUmzy8jt — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) March 10, 2018

Mest sett siste uken