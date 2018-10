Pallister reagerer på Lukaku-intervju: - Det er mangel på respekt

Den tidligere Manchester United-stopperen liker dårlig det den belgiske spissen skal ha sagt.

Manchester United-spissen Romelu Lukaku var nylig ute og snakket svært varmt om både Serie A og spesielt storklubben Juventus.

Lukakus bror, Jordan Lukaku, spiller for Lazio i den italienske toppdivisjonen, og United-stjernen la ikke skjul på at han kunne tenke seg å gå samme vei en gang.

- Hvorfor ikke? Jeg håper det skjer, skal belgieren ha sagt.

Kraftspissen sa ikke noe konkret om når han kunne se for seg at en slik overgang ble en realitet, men kostet på seg en liten flørt med Juventus.

- Juve har et fantastisk prosjekt på gang og de fortsetter å bygge laget. For hvert år, så blir de sterkere. De er uten tvil en av de to-tre beste klubbene i Europa, mente United-spissen.

- Mangel på respekt



Lukakus flørt har imidlertid skapt reaksjoner og tidligere Manchester United-stopper Gary Pallister sier han ikke liker det som ble sagt.

United møter som kjent nettopp Juventus i sin Champions League-gruppe denne sesongen.

- Jeg har ikke fått med meg denne Juventus-historien, men mener at det viser en mangel på respekt når han snakker om andre klubber på den måten mens han har kontrakt et annet sted, sier han til 888sport.

REAGERER: Tidligere Manchester United-stopper Gary Pallister, her sammen med en annen United-helt, Steve Bruce.

Saken har raskt blitt plukket opp av medier som The Mirror og Daily Mail.

- Hvis du tenker dette for deg selv, har jeg ikke noe problem med det, men når du blir sitert på det, da er det et problem for meg, sier Pallister.

Daily Mail hevder at Lukaku skal være én av flere spillere i dagens United-stall som er frustrert over situasjonen i klubben og at belgieren skal ha begynt å miste troen på manager José Mourinhos metoder.

- I en tid der klubben er under mye press, så er det ikke bra at klubbens toppscorer snakker om at han ønsker å flytte til en klubb i utlandet, om det er det han har gjort, fortsetter Pallister.

Fikk kritikk av Scholes



Lukaku har måttet tåle noe kritikk den siste tiden, av både eksperter og fans. Belgieren har ikke scoret for klubben siden møtet med Watford på bortebane den 15. september.

Pallisters utspill kommer også bare dager etter at United-legenden Paul Scholes gikk knallhardt ut mot sin gamle klubb og hevdet at selv ikke Lionel Messi hadde passet inn i dagens Manchester United.

Lukaku var også en av flere enkeltspillerne Scholes valgte å kritisere i sin tirade mot klubben.

- Jeg er ikke sikker på at de noen gang kommer til å vinne ligaen med en spiss som Lukaku. Jeg mener at spillet hans utenfor 16-meteren ikke er bra nok, sa den tidligere midtbanemesteren.

United møter Chelsea på Stamford Bridge i Premier League lørdag.

Mest sett siste uken