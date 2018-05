Parrs manglende feiring fikk TV 2-ekspertene til å stusse: - Merkelig

Strømsgodset-profilen scoret, men oppførselen fikk TV-eksperten til å tro at målet var annullert. Det var det ikke.

BODØ/GLIMT - STRØMSGODSET 2-2:

På overtid i første omgang i møtet mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset på Aspmyra satte gjestenes Jonathan Parr inn 1-1 på nydelig vis.

Reaksjonen til Strømsgodset-spillerne i etterkant av scoringen fikk imidlertid ekspertene i TV 2s FotballXtra til å stusse.

- Merkelig



Parr valgte nemlig av en eller annen grunn å ikke feire fulltrefferen og sto bare og så tomt ut i luften da ballen suste inn i nettmaskene.

Ekspert Solveig Gulbrandsen synes det var merkelig at Godset-spilleren reagerte på denne måten etter det som var en viktig scoring.

Da hun først så reaksjonen til 29-åringen, trodde hun at scoringen på Aspmyra hadde blitt annullert, noe den ikke hadde blitt.

- Der er det scoring. Nei, den er annullert, sa hun i studio.

FOTBALLXTRA: Jesper Mathisen og Solveig Gulbrandsen i studio.

- Det er litt merkelig. Det er et lag som trenger dette målet og de trenger en «go». Det er en litt spesiell reaksjon, sa hun videre om Parr.

TV-eksperten reagerte også på de andre Godset-spillerne.

- Det er ingen av de andre som jubler, heller, mente Gulbrandsen.

Ekspertkollega Jesper Mathisen hadde følgende teori:

- Jonathan Parr har ikke scoret mange slik mål med høyrefoten i karrieren, så jeg tror han var litt sjokkert over at det faktisk ble scoring.

- Katastrofesesong



Programleder Marius Skjelbæk stusset også over oppførselen.

- Han ser jo sønderknust ut, mente han.

Oppgjøret mellom det to lagene endte med uavgjort, noe ingen av lagene har grunn til å juble spesielt høyt over. TV 2-ekspert Mathisen mener at Strømsgodset har vært en stor skuffelse så langt denne sesongen.

- Godset har hatt en katastrofesesong så langt, slik de har spilt denne sesongen. De var jo tippet blant de beste av nesten alle, sa han.

- Det blir for ustabilt og Godset har en lang vei igjen å gå, sa eksperten.

Uavgjort



Det var vertene som tok ledelsen allerede etter noen sekunder i søndagens kamp. Amor Layouni fikk ballen av Philipp Zinckernagel og slo videre mot Kristian Opdahl, via Jacob Glesnes. Det kunne se ut som et selvmål av stopperen, men det var Opdahl som var sist på ballen.

På overtid i andre omgang slo gjestene tilbake.

Bassel Jradi forsøkte en avslutning, men ballen endte i stedet over hos Parr. Han plasserte kula knallhardt bort i høyre hjørne.

63 minutter var spilt da Bodø igjen gikk opp i ledelsen. Layouni fikk nok en assist da han fant Martin Bjørnbak, som stanget inn 2-1.

Mot slutten fikk gjestene straffe da Amahl Pellegrino ble holdt i det han skulle skyte og Marcus Pedersen tok ansvar for elleve meter og scoret.

Uavgjort betyr at Strømsgodset nå står med ni poeng etter åtte kamper og ligger som nummer ni på tabellen. Bodø/Glimt på sin side har nå kun seks poeng og ligger med det som nummer 14, på kvalifiseringsplass.

