Paul Pogba herjet i United-seier

Men ekspertene er fortsatt ikke overbevist av superstjernen.

YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED 0-3:

Paul Pogba, som har måttet tåle en del kritikk den siste tiden, ble kampens store spiller for Manchester United onsdag kveld.

I Champions League-møtet borte mot Young Boys fra Sveits scoret franskmannen to mål og var i tillegg sentral i mye for gjestene.

- Nesten for galt



I Viasat-studio var ekspertene Petter Veland og Rune Bratseth likevel enige i at Pogba må vise sitt beste nivå langt mer stabilt enn det han har gjort siden rekordovergangen fra Juventus til United i 2016.

- Jeg føler jo at det nesten er litt for galt at han gjør så lite ut av talentet sitt, som han har gjort. Han er på øverste hylle, han kostet mye penger og spilte i Juventus. Han har jo egentlig alt, tekniske ferdigheter, blikk for spillet, et godt driv og han er målfarlig, sa Bratseth i studio.

- Han setter opp medspillerne, blikket er der, men så er det livet utenfor fotballen. Gjør han det han skal treningsmessig? Holder han konsentrasjonen? Har han den biten av talentet? spurte eksperten.

- Veldig lett å ta ham



Veland var enig med sin kollega.

- Problemet for Pogba, som har den statusen som han har, er at det er veldig lett å ta ham, og han gir kritikere muligheten til å ta ham. Den muligheten har kommet litt for ofte, sa Veland om franskmannen.

- Jeg vil se Pogba sånn som dette hver eneste gang. Sånn som Lionel Messi, sånn som Cristiano Ronaldo, sånn som Antoine Griezmann, sånn som de spillerne som blir nevnt i forbindelse med gullballen, som Luka Modric og som Gareth Bale, slik som han har begynt å gjøre det. Pogba gir kritikerne den ene muligheten til å gripe tak i ting, men kanskje dette er starten på noe, sa han videre.

Pogba klinket United i ledelsen etter rundt 35 minutters spill og satte inn sitt andre mål på straffe rett før pause. Anthony Martial scoret Uniteds tredje og sørget for en meget god start på Champions League-høsten.

United har også Juventus og Valencia i sin gruppe. Italienerne slo det spanske laget med 2-0 på bortebane onsdag, i en kamp der stjernen Cristiano Ronaldo fikk direkte rødt kort.

VIL SE POGBA MER STABIL: Viasat-ekspert Petter Veland.

Pogba-show

Manchester United startet kampen noe rotete og vertene fra Sveits yppet seg litt innledningsvis. Etter ni minutter knuste Giullaume Hoarau svenske Victor Lindelöf i lufta, men avslutningen gikk utenfor.

Etter en drøy halvtime var Young Boys farlig frampå igjen og Christian Fassnacht dro seg inn i feltet og kunne avsluttet i god posisjon, men han somlet litt og Uniteds forsvar fikk blokkert både én og to ganger.

Etter dette skulle det meste handle om Paul Pogba.

35 minutter var spilt da franskmannen klinket ballen opp i krysset med venstrefoten. Fred ga videre til kapteinen og fra rundt 20 meter ladet Pogba kanonen og banket kula opp i hjørnet bak vertenes keeper.

Rett før pause fikk United straffe og Pogba steg fram. Midtbanespilleren skjøt hardt, og selv om keeper var etter ballen, fikk den i nettet.

Straffen ble idømt etter at Luke Shaw slo inn og ballen traff hånden til Kevin Mbabu. TV-reprisen viste at straffen nok var en smule streng, men dommer Deniz Aytekin var klar i sin sak, og Pogba tok vare på sjansen.

Dermed gikk gjestene fra Manchester til pause med en solid ledelse.

Martial med spikeren i kista



Etter pause var det Young Boys tur til å rope på straffe. Chris Smalling brystet ballen ut til corner, men på hjemmetribunen virket fansen overbevist om at ballen var borti hånden. Det mente ikke dommeren.

Like etterpå fikk vertene en god mulighet da ballen ble lagt inn mot Hoarau, men franskmannen styrte ballen utenfor stolpen.

I det 66. minutt satte United den definitive spikeren i kista. Pogba satte fart med ballen i beina og slapp den perfekt til Anthony Martial. Han avsluttet via Mohamed Aly Camara og inn til 3-0 for gjestene.

Uheldige Camara fikk en mulighet til å redusere etter 74. minutter, men klarte ikke å stokke beina skikkelig da han fikk ballen på tre meter.

United jaktet et fjerde mål og ti minutter før slutt fant slo Shaw inn mot Juan Manuel Mata. Spanjolen avsluttet like til side for mål.

Det ble imidlertid ikke flere scoringer i Bern, selv om Romelu Lukaku hadde en ball i mål på tampen, men den ble annullert.

Mest sett siste uken